https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850004840.html

У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом

У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом - РИА Новости, 06.02.2023

У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом

Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:53

2023-02-06T12:53

2023-02-06T13:10

политика

владимир путин

башар асад

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при необходимости такой разговор оперативно организуют, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин направил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с землетрясением в регионе и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий."В настоящий момент (телефонного разговора Путина с главами Сирии и Турции - ред.) нет в графике, но при необходимости это очень оперативно сможем организовать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, башар асад, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков