https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850004840.html
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом - РИА Новости, 06.02.2023
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом
Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:53
2023-02-06T12:53
2023-02-06T13:10
политика
владимир путин
башар асад
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при необходимости такой разговор оперативно организуют, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин направил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с землетрясением в регионе и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий."В настоящий момент (телефонного разговора Путина с главами Сирии и Турции - ред.) нет в графике, но при необходимости это очень оперативно сможем организовать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, башар асад, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
12:53 06.02.2023 (обновлено: 13:10 06.02.2023)
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом
Песков: Россия готова при необходимости организовать разговоры Путина с Асадом и Эрдоганом
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при необходимости такой разговор оперативно организуют, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин направил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с землетрясением в регионе и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий.
"В настоящий момент (телефонного разговора Путина с главами Сирии и Турции - ред.) нет в графике, но при необходимости это очень оперативно сможем организовать", - сказал Песков.