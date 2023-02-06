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У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом - РИА Новости, 06.02.2023
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У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом - РИА Новости, 06.02.2023
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом
Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:53
2023-02-06T13:10
политика
владимир путин
башар асад
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при необходимости такой разговор оперативно организуют, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин направил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с землетрясением в регионе и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий."В настоящий момент (телефонного разговора Путина с главами Сирии и Турции - ред.) нет в графике, но при необходимости это очень оперативно сможем организовать", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, башар асад, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
12:53 06.02.2023 (обновлено: 13:10 06.02.2023)
 
У Путина в графике пока нет разговоров с Асадом и Эрдоганом

Песков: Россия готова при необходимости организовать разговоры Путина с Асадом и Эрдоганом

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но при необходимости такой разговор оперативно организуют, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин направил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с землетрясением в регионе и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий.
"В настоящий момент (телефонного разговора Путина с главами Сирии и Турции - ред.) нет в графике, но при необходимости это очень оперативно сможем организовать", - сказал Песков.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ПолитикаВладимир ПутинБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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