https://ria.ru/20230206/volodin-1850079872.html

Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность

Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность - РИА Новости, 06.02.2023

Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность

Политическая система России показала свою эффективность в условиях, когда страны Запада делают все для того, чтобы остановить развитие РФ, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:24

2023-02-06T16:24

2023-02-06T16:24

россия

политика

брюссель

вячеслав володин

геннадий зюганов

леонид слуцкий (политик)

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политическая система России показала свою эффективность в условиях, когда страны Запада делают все для того, чтобы остановить развитие РФ, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 30-летию КПРФ. "Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны", - отметил парламентарий. По словам Володина, открывшаяся в Госдуме выставка дает возможность не только "ознакомиться с непростым путем развития" КПРФ, но и проанализировать развитие России". Спикер заметил, что сегодня каждая политическая сила сделала выбор не в пользу своей программы или идеологии, а в первую очередь в пользу "граждан, в пользу страны, потому что это партия, которая объединила всех, - Россия". "В Госдуме, несмотря на то, что есть парламентская партия большинства, которая может забрать себе все, но оставляет себе только половину тех возможностей, которые есть, распределяя руководящие должности председателей комитетов. А это значит, что при принятии решений большинство опирается на мнение меньшинства, риск ошибиться меньше. Решения принимаются более правильные, сбалансированные", - указал он. Партия для народа и страныНа открытии выставки лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что эта экспозиция посвящена в первую очередь достижениям и рождению партии, которая всегда руководствовалась "идеалами патриотизма и интернационализма". "Воссоздавая КПРФ, мы руководствовались одним лозунгом - партия нужна народу и нужна стране", - сказал он. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что КПРФ все 30 лет играла серьезную роль в политической архитектуре современной России. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов со своей стороны отметил, что его партия разделяет многие взгляды с коммунистами, КПРФ он назвал "дружественной партией". Зампред фракции "Новые Люди" Сардана Авксентьева отметила трудолюбие и глубокое понимание смыслов у депутатов КПРФ. По ее словам, это касается не только зала пленарных заседаний, но и думских комитетов. "Несмотря на сегодняшнюю разницу в позициях, программных заявлениях, мы понимаем, что все мы делаем одно дело и работаем ради людей", - сказала парламентарий. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев подчеркнул, что КПРФ составляет неотъемлемую часть многопартийной системы страны, что позволяет представлять в Госдуме интересы всех избирателей. "Несмотря на разность взглядов, мы сходимся в главном - в поддержке политики президента, а именно - в заботе о людях", - заявил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, брюссель, вячеслав володин, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), кпрф, госдума рф, нато