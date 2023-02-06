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Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность - РИА Новости, 06.02.2023
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Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность
Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность - РИА Новости, 06.02.2023
Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность
Политическая система России показала свою эффективность в условиях, когда страны Запада делают все для того, чтобы остановить развитие РФ, заявил в понедельник... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:24
2023-02-06T16:24
россия
политика
брюссель
вячеслав володин
геннадий зюганов
леонид слуцкий (политик)
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политическая система России показала свою эффективность в условиях, когда страны Запада делают все для того, чтобы остановить развитие РФ, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 30-летию КПРФ. "Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны", - отметил парламентарий. По словам Володина, открывшаяся в Госдуме выставка дает возможность не только "ознакомиться с непростым путем развития" КПРФ, но и проанализировать развитие России". Спикер заметил, что сегодня каждая политическая сила сделала выбор не в пользу своей программы или идеологии, а в первую очередь в пользу "граждан, в пользу страны, потому что это партия, которая объединила всех, - Россия". "В Госдуме, несмотря на то, что есть парламентская партия большинства, которая может забрать себе все, но оставляет себе только половину тех возможностей, которые есть, распределяя руководящие должности председателей комитетов. А это значит, что при принятии решений большинство опирается на мнение меньшинства, риск ошибиться меньше. Решения принимаются более правильные, сбалансированные", - указал он. Партия для народа и страныНа открытии выставки лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что эта экспозиция посвящена в первую очередь достижениям и рождению партии, которая всегда руководствовалась "идеалами патриотизма и интернационализма". "Воссоздавая КПРФ, мы руководствовались одним лозунгом - партия нужна народу и нужна стране", - сказал он. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что КПРФ все 30 лет играла серьезную роль в политической архитектуре современной России. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов со своей стороны отметил, что его партия разделяет многие взгляды с коммунистами, КПРФ он назвал "дружественной партией". Зампред фракции "Новые Люди" Сардана Авксентьева отметила трудолюбие и глубокое понимание смыслов у депутатов КПРФ. По ее словам, это касается не только зала пленарных заседаний, но и думских комитетов. "Несмотря на сегодняшнюю разницу в позициях, программных заявлениях, мы понимаем, что все мы делаем одно дело и работаем ради людей", - сказала парламентарий. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев подчеркнул, что КПРФ составляет неотъемлемую часть многопартийной системы страны, что позволяет представлять в Госдуме интересы всех избирателей. "Несмотря на разность взглядов, мы сходимся в главном - в поддержке политики президента, а именно - в заботе о людях", - заявил он.
https://ria.ru/20230205/volodin-1849819023.html
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россия, политика, брюссель, вячеслав володин, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), кпрф, госдума рф, нато
Россия, Политика, Брюссель, Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий (политик), КПРФ, Госдума РФ, НАТО
16:24 06.02.2023
 
Володин заявил, что политическая система России показала свою эффективность

Володин: политическая система России показала свою эффективность в ситуации вызовов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политическая система России показала свою эффективность в условиях, когда страны Запада делают все для того, чтобы остановить развитие РФ, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 30-летию КПРФ.
"Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны", - отметил парламентарий.
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По словам Володина, открывшаяся в Госдуме выставка дает возможность не только "ознакомиться с непростым путем развития" КПРФ, но и проанализировать развитие России".
Спикер заметил, что сегодня каждая политическая сила сделала выбор не в пользу своей программы или идеологии, а в первую очередь в пользу "граждан, в пользу страны, потому что это партия, которая объединила всех, - Россия". "В Госдуме, несмотря на то, что есть парламентская партия большинства, которая может забрать себе все, но оставляет себе только половину тех возможностей, которые есть, распределяя руководящие должности председателей комитетов. А это значит, что при принятии решений большинство опирается на мнение меньшинства, риск ошибиться меньше. Решения принимаются более правильные, сбалансированные", - указал он.
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Партия для народа и страны

На открытии выставки лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что эта экспозиция посвящена в первую очередь достижениям и рождению партии, которая всегда руководствовалась "идеалами патриотизма и интернационализма". "Воссоздавая КПРФ, мы руководствовались одним лозунгом - партия нужна народу и нужна стране", - сказал он.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что КПРФ все 30 лет играла серьезную роль в политической архитектуре современной России. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов со своей стороны отметил, что его партия разделяет многие взгляды с коммунистами, КПРФ он назвал "дружественной партией".
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Зампред фракции "Новые Люди" Сардана Авксентьева отметила трудолюбие и глубокое понимание смыслов у депутатов КПРФ. По ее словам, это касается не только зала пленарных заседаний, но и думских комитетов. "Несмотря на сегодняшнюю разницу в позициях, программных заявлениях, мы понимаем, что все мы делаем одно дело и работаем ради людей", - сказала парламентарий.
Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев подчеркнул, что КПРФ составляет неотъемлемую часть многопартийной системы страны, что позволяет представлять в Госдуме интересы всех избирателей. "Несмотря на разность взглядов, мы сходимся в главном - в поддержке политики президента, а именно - в заботе о людях", - заявил он.
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