https://ria.ru/20230206/voditel-1850102032.html

Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом

Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом - РИА Новости, 06.02.2023

Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом

Тело водителя грузовика из Турции, провалившегося под лед на реке в Волгоградской области, достали из кабины фуры, сообщает в понедельник СУСК по региону. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:17

2023-02-06T17:17

2023-02-06T17:28

происшествия

волгоградская область

турция

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Тело водителя грузовика из Турции, провалившегося под лед на реке в Волгоградской области, достали из кабины фуры, сообщает в понедельник СУСК по региону. В воскресенье рядом с селом Бережновка Волгоградской области в 200 метрах от берега реки Еруслан была обнаружена турецкая фура DAF. Водителя, 65-летнего гражданина Турции, обнаружить сразу не удалось. По данным СК, грузовик пытался проехать по замерзшей реке и провалился. "Тело мужчины извлечено спасателями из водительской кабины. <…> Предварительной причиной смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления", - говорится в релизе. СК начал проверку по факту смерти дальнобойщика.

https://ria.ru/20230131/telo-1848723953.html

волгоградская область

турция

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, турция, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)