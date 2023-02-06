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Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом - РИА Новости, 06.02.2023
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Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом
Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом - РИА Новости, 06.02.2023
Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом
Тело водителя грузовика из Турции, провалившегося под лед на реке в Волгоградской области, достали из кабины фуры, сообщает в понедельник СУСК по региону. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:17
2023-02-06T17:28
происшествия
волгоградская область
турция
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Тело водителя грузовика из Турции, провалившегося под лед на реке в Волгоградской области, достали из кабины фуры, сообщает в понедельник СУСК по региону. В воскресенье рядом с селом Бережновка Волгоградской области в 200 метрах от берега реки Еруслан была обнаружена турецкая фура DAF. Водителя, 65-летнего гражданина Турции, обнаружить сразу не удалось. По данным СК, грузовик пытался проехать по замерзшей реке и провалился. "Тело мужчины извлечено спасателями из водительской кабины. &lt;…&gt; Предварительной причиной смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления", - говорится в релизе. СК начал проверку по факту смерти дальнобойщика.
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волгоградская область
турция
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происшествия, волгоградская область, турция, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Турция, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
17:17 06.02.2023 (обновлено: 17:28 06.02.2023)
 
Тело турецкого дальнобойщика нашли в реке под Волгоградом

Тело водителя турецкой фуры DAF, провалившейся под лед, нашли в реке Еруслан

© кадр из видео очевидцаГрузовик, провалившийся под лед на реке Еруслан в Волгоградской области
Грузовик, провалившийся под лед на реке Еруслан в Волгоградской области
© кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Тело водителя грузовика из Турции, провалившегося под лед на реке в Волгоградской области, достали из кабины фуры, сообщает в понедельник СУСК по региону.
В воскресенье рядом с селом Бережновка Волгоградской области в 200 метрах от берега реки Еруслан была обнаружена турецкая фура DAF. Водителя, 65-летнего гражданина Турции, обнаружить сразу не удалось.
По данным СК, грузовик пытался проехать по замерзшей реке и провалился.
"Тело мужчины извлечено спасателями из водительской кабины. <…> Предварительной причиной смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления", - говорится в релизе.
СК начал проверку по факту смерти дальнобойщика.
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ПроисшествияВолгоградская областьТурцияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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