https://ria.ru/20230206/fura-1849962807.html

В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед

В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед - РИА Новости, 06.02.2023

В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед

Грузовик DAF, принадлежащий турецкой компании, ушел под лед на реке Еруслан в Волгоградской области, водитель пока не найден, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:54

2023-02-06T10:54

2023-02-06T10:54

происшествия

авто

волгоградская область

турция

россия

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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Грузовик DAF, принадлежащий турецкой компании, ушел под лед на реке Еруслан в Волгоградской области, водитель пока не найден, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в воскресенье рядом с селом Бережновка Волгоградской области в 200 метрах была обнаружена турецкая фура DAF, за рулем которой находился 65-летний гражданин Турции. Отмечается, что водителя еще ищут. "Полицейскими осмотрена прибрежная полоса реки, проведено обследование прилегающих строений, опрос жителей с целью установления возможного нахождения мужчины", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20230206/zaderzhanie-1849940162.html

волгоградская область

турция

россия

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происшествия, авто, волгоградская область, турция, россия