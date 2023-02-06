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В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед - РИА Новости, 06.02.2023
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В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед
В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед - РИА Новости, 06.02.2023
В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед
Грузовик DAF, принадлежащий турецкой компании, ушел под лед на реке Еруслан в Волгоградской области, водитель пока не найден, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:54
2023-02-06T10:54
происшествия
авто
волгоградская область
турция
россия
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Грузовик DAF, принадлежащий турецкой компании, ушел под лед на реке Еруслан в Волгоградской области, водитель пока не найден, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации ведомства, в воскресенье рядом с селом Бережновка Волгоградской области в 200 метрах была обнаружена турецкая фура DAF, за рулем которой находился 65-летний гражданин Турции. Отмечается, что водителя еще ищут. "Полицейскими осмотрена прибрежная полоса реки, проведено обследование прилегающих строений, опрос жителей с целью установления возможного нахождения мужчины", - сообщили в полиции.
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происшествия, авто, волгоградская область, турция, россия
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Турция, Россия
10:54 06.02.2023
 
В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед

В Волгоградской области фура из Турции провалилась под лед на реке Еруслан, водителя ищут

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 6 фев – РИА Новости. Грузовик DAF, принадлежащий турецкой компании, ушел под лед на реке Еруслан в Волгоградской области, водитель пока не найден, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в воскресенье рядом с селом Бережновка Волгоградской области в 200 метрах была обнаружена турецкая фура DAF, за рулем которой находился 65-летний гражданин Турции. Отмечается, что водителя еще ищут.
"Полицейскими осмотрена прибрежная полоса реки, проведено обследование прилегающих строений, опрос жителей с целью установления возможного нахождения мужчины", - сообщили в полиции.
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ПроисшествияАвтоВолгоградская областьТурцияРоссия
 
 
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