https://ria.ru/20230206/ukraina-1850153365.html

Во Франции заговорили о прекращении поставок Украине после нового скандала

Во Франции заговорили о прекращении поставок Украине после нового скандала - РИА Новости, 06.02.2023

Во Франции заговорили о прекращении поставок Украине после нового скандала

Коррупционный скандал, разразившийся на Украине, говорит о неправомерном использовании западных поставок киевским режимом, написал в Twitter французский политик РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:21

2023-02-06T22:21

2023-02-06T23:59

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украина

франция

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Коррупционный скандал, разразившийся на Украине, говорит о неправомерном использовании западных поставок киевским режимом, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо."И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьезном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!" — возмутился он.Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия ранее сообщил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Минобороны Буданов. Сам Резников заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласился бы на эту должность.Украинские СМИ писали, что Минобороны страны закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах в Киеве. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки — 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В Минобороны заявили, что эти сведения распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение. Резников объяснил завышенные цены на продукты питания технической ошибкой.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.

https://ria.ru/20230206/ekonomika-1850152824.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850134885.html

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в мире, украина, франция, киев, алексей резников, twitter, верховная рада украины, вооруженные силы украины