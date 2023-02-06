https://ria.ru/20230206/ukraina-1850134885.html

"Попросите себе мозги". Немцев рассмешило новое требование МИД Украины

"Попросите себе мозги". Немцев рассмешило новое требование МИД Украины - РИА Новости, 06.02.2023

"Попросите себе мозги". Немцев рассмешило новое требование МИД Украины

Пользователи Twitter раскритиковали заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после очередного требования нового вооружения. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:52

2023-02-06T19:52

2023-02-06T20:21

в мире

украина

германия

киев

андрей мельник

владимир зеленский

джо байден

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150925/52/1509255268_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b056c3c6d50cdb441cf6a0ce4f10ce94.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника после очередного требования нового вооружения.Дипломат в социальных сетях потребовал от Германии поставить ВСУ истребители Tornado и Eurofighters. Он также посоветовал немецкому правительству не медлить с принятием "правильного решения"."Что будет следующим, ядерные ракеты дальнего радиуса действия? Если что, мы не бесплатная служба доставки пиццы", — написал один из комментаторов."Мозги! Вот о чем вы должны просить!" — поделился мнением второй."Сейчас на вооружении бундесвера находится 93 самолета PA-200 Tornado. Из них вы получите ноль", — добавил еще один пользователь."Идите просить милостыню к американцам", — отметил другой."Если что, Германия не единственная страна в мире, существуют и другие. Не забудьте и их добавить, когда будете составлять очередной список покупок", — посоветовал читатель."Что вам, вообще, нужно от немецких самолетов? Ни самолеты, ни украинские пилоты летать не умеют. Может, просто отдадим Украину, и вы все приедете в Германию? В конце концов, здесь есть все, что нужно для жизни", — с иронией отметил один из комментаторов. "В этом случае правильным решением будет прекратить все поставки и остановиться, пока Германия не стала стороной конфликта, если еще не поздно", — подчеркнул еще один.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран поставить киевскому режиму танки также попросил о помощи в виде самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу ВСУ истребителей F-16. При этом Джо Байден исключил такую возможность. В это же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку Украине военных самолетов. Сообщается, что сейчас Париж изучает запрос киевских властей по подготовке украинских пилотов.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848875442.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850107540.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

украина

германия

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, киев, андрей мельник, владимир зеленский, джо байден, twitter, бундесвер германии, нато, франция, вооруженные силы украины