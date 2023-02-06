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Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850119074.html
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет - РИА Новости, 06.02.2023
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет
Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:23
2023-02-06T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
антониу гутерреш
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне"."Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти", - сказал Гутерреш, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год."Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну", - добавил он.Генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
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в мире, украина, оон, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Антониу Гутерреш, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:23 06.02.2023 (обновлено: 18:25 06.02.2023)
 
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет

Генсек ООН Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне".
"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти", - сказал Гутерреш, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год.
"Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну", - добавил он.
Генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:58
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНАнтониу ГутеррешСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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