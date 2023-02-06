https://ria.ru/20230206/ukraina-1850119074.html

Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет

Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет - РИА Новости, 06.02.2023

Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет

Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:23

2023-02-06T18:23

2023-02-06T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

антониу гутерреш

ситуация в днр и лнр

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне"."Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти", - сказал Гутерреш, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год."Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну", - добавил он.Генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

https://ria.ru/20230206/ssha-1849964379.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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