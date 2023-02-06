https://ria.ru/20230206/ukraina-1850119074.html
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет - РИА Новости, 06.02.2023
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет
Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:23
2023-02-06T18:23
2023-02-06T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
антониу гутерреш
ситуация в днр и лнр
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Перспективы достижения мира на Украине снижаются, вероятность дальнейшей эскалации растет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выразив опасение, что мир скатывается к "более широкомасштабной войне"."Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти", - сказал Гутерреш, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год."Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну", - добавил он.Генсек ООН заявил, что планете нужен мир - "мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
https://ria.ru/20230206/ssha-1849964379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Антониу Гутерреш, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:23 06.02.2023 (обновлено: 18:25 06.02.2023)
Генсек ООН заявил, что вероятность эскалации на Украине растет
Генсек ООН Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются