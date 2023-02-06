08:00 06.02.2023 (обновлено: 08:15 06.02.2023)
Конец близок. Европа отворачивается от Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Киев требует от западных союзников все больше оружия, но те задумываются о последствиях и не торопятся соглашаться. Кроме того, Зеленского обвинили в коррупции и провоцировании ядерной войны. Как меняются настроения европейцев — в материале РИА Новости.
Неуемный аппетит
Еще не успев получить натовские танки, киевский режим выпрашивает боевые самолеты и корабли. В частности, замглавы МИД Украины Андрея Мельника, бывшего посла в Германии, выгнанного оттуда после многочисленных скандалов, интересуют 93 многоцелевых истребителя Tornado. А также подводная лодка класса HDW 212A, с помощью которой он надеется победить Россию на Черном море.
© AP PhotoЗамглавы МИД Украины Андрей Мельник
© AP Photo
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил The Washington Post, что летом Киев захватит Крым и тем дело не ограничится. По его словам, Россия развалится на несколько частей и окажется под внешним контролем. При этом, заверил он, риска ядерной войны нет.
На Западе прохладно восприняли наполеоновские планы бандеровцев. К примеру, издание Politico со ссылкой на Пентагон сообщило, что в США вообще не уверены в возможности захвата Крыма. В The New York Times утверждают, что Пентагон не даст Киеву F-16, хотя Джо Байден готов разрешить это третьим странам, если те захотят. К примеру, Дании и Нидерландам.
По данным социологической службы Euroskopi, 60% немцев и австрийцев поддержали бы территориальные уступки Киева в обмен на мир. С ними согласны 54% греков, половина испанцев и итальянцев. Даже в Польше за это 42% респондентов.
Ядерное предупреждение
Сторонников мира много. Один из них — президент Хорватии Зоран Миланович. Он упрекает страны Запада в неспособности понять логику российских властей. В частности, указывает, что Евросоюз и США могут сколько угодно морализировать на тему Косово, но ведь Москва сделала ровно то же самое с Крымом. Миланович уверен, что полуостров никогда не станет украинским, а поставки Киеву оружия считает "безумием", затягивающим кризис.
Хорватский лидер опасается, что русские применят ядерное оружие. Однако винит в этом не Москву, а тех, кто ввязался в конфликт со сверхдержавой. С 2014 по 2022 год Запад непрерывно провоцировал Россию. По мнению Милановича, наибольшую цену за такую политику придется заплатить европейцам. Американцы же, как всегда, заработают на войне.
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Хорватии Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Хорватии Зоран Миланович
Позицию Запада Миланович называет аморальной. По его оценкам, потери ВСУ — от 100 до 150 тысяч. Украина может остаться вообще без мужчин. Что касается переданных Киеву танков — российская армия их тоже уничтожит.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей" и сравнил ее с Афганистаном. По его словам, Россия усилит наступление. Запад, поставляя Киеву все больше оружия, в конце концов дойдет до военной интервенции. И тогда ядерная война более чем вероятна.
Но даже если удастся избежать самого худшего сценария, социальной структуре ЕС все равно скоро придет конец, уверен Орбан. Атеизм и "гендерные идеологии" уступят место традиционным ценностям, включая религию. И это единственный шанс на спасение европейской цивилизации. Причем православные христиане должны сыграть в этом важную роль.
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Левое сопротивление
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассуждает о войне с Россией. А один из лидеров Левой партии Германии Сара Вагенкнехт считает президента Украины коррупционером, втягивающим Берлин в прямое столкновение с Москвой. "Они должны воевать до последнего украинца, мы же, как защитники демократических ценностей, — обеспечивать их всем необходимым для убийств", — возмущается она.
На самом деле Киеву нужно не оружие стран НАТО, а их армии, потому что только так можно победить Россию. И поставки касок, пушек и танков — лишь этапы на пути к главной цели. Приведет ли это к третьей мировой, Зеленского не интересует. Безразлична ему и судьба крымчан, подчеркивает Вагенкнехт.
© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии
Крупнейшая французская оппозиционная партия "Непокоренная Франция" тоже против накачки Украины оружием и ускоренного вступления в Евросоюз. Лидер "непокоренных" Жан-Люк Меланшон полагает, что прежде Киев должен повысить уровень жизни украинцев. А поставки танков и другого вооружения требует рассматривать в парламенте.
Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель также заявил, что президент Эммануэль Макрон не должен в одиночку принимать решения, которые могут привести к войне с Россией.
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Голос народа
Заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова отметила, что, по данным соцопросов, сторонников мира любой ценой в Европе около 33%. Вместе с тем 22% ждут военной победы Украины.
"Постепенно люди устают и за мир выступают все больше. Власти ЕС на это не реагируют, но во время выборов многое может измениться", — говорит она.
Украинский кризис играет большую роль во внутренней политике европейских стран. Экономическая ситуация сложная, цены растут. Осенью в Польше парламентские выборы, и пока там предпочтительнее выглядит оппозиция.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский думает, что определенные перемены возможны и в Париже. "Во Франции левые и крайне правые критикуют расходы на оружие для Украины. Они не особо вникают в суть конфликта, но их беспокоят экономика и преступность. На фоне массовых протестов и отсутствия абсолютного большинства в парламенте Макрон способен подкорректировать отношение к Киеву, так как с его стороны это наиболее безболезненная уступка. Но об этом пока рано говорить", — объясняет специалист.
В целом опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что большинство европейцев против отправки войск на Украину. Поэтому власти и твердят, что они — не сторона конфликта, и даже предлагают посреднические услуги. Однако в какую сторону сдвинется европейская политика в будущем, неизвестно.
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