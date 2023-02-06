https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849929367.html

Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек

Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек

Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, говорится в сообщении управления по предотвращению и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:52

2023-02-06T07:52

2023-02-06T12:41

землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Семьдесят шесть человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения в семи провинциях Турции, говорится в сообщении управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)"По состоянию на 06.30 (совпадает с мск) утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше", — информирует ведомство.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849927286.html

турция

кахраманмараш

сирия

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