https://ria.ru/20230206/traur-1850143151.html

В Турции объявили национальный траур до 12 февраля

В Турции объявили национальный траур до 12 февраля - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции объявили национальный траур до 12 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур в связи с землетрясением, унесшим жизни более 1600 граждан страны. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:43

2023-02-06T20:43

2023-02-06T21:02

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур в связи с землетрясением, унесшим жизни более 1600 граждан страны."Объявлен семидневный общенациональный траур. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен", - написал Эрдоган в телеграм-канале.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

турция

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, сильное землетрясение в турции и сирии