https://ria.ru/20230206/trass-1850153511.html

Трасс заявила, что больше не хочет быть премьером

Трасс заявила, что больше не хочет быть премьером - РИА Новости, 06.02.2023

Трасс заявила, что больше не хочет быть премьером

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, занимавшая должность лидера страны всего 44 дня, не сожалеет, что выставила свою кандидатуру на голосование, но РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:22

2023-02-06T22:22

2023-02-06T22:22

в мире

великобритания

лиз трасс

борис джонсон

риши сунак

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, занимавшая должность лидера страны всего 44 дня, не сожалеет, что выставила свою кандидатуру на голосование, но вновь занять этот пост не хотела бы. Ранее газета Times сообщила, что бывшие премьеры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс не планируют уходить из политики. В прошлом году в Великобритании сменилось несколько глав правительства. Риши Сунак стал третьим премьер-министром страны в 2022 году, он является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс продержалась на посту лишь 44 дня до объявления о своей отставке после массовой критики ее экономической политики.

https://ria.ru/20230204/eks-premery-1849759183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, spectator