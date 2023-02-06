Трасс заявила, что больше не хочет быть премьером
Трасс заявила, что не хочет быть премьером Британии, но хочет остаться членом парламента
© AP Photo / Daniel LealЛиз Трасс
© AP Photo / Daniel Leal
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, занимавшая должность лидера страны всего 44 дня, не сожалеет, что выставила свою кандидатуру на голосование, но вновь занять этот пост не хотела бы.
"Я, безусловно, хочу участвовать в продвижении политики экономического стимулирования. Я, безусловно, хочу остаться членом парламента. Я уверена в будущем Британии, я уверена в будущем консервативной партии, я думаю, нам нужно начать строительство мощной интеллектуальной базы, но у меня нет отчаянного желания вернуться в офис премьера", - сказала Трасс в интервью журналу Spectator.
Ранее газета Times сообщила, что бывшие премьеры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс не планируют уходить из политики.
В прошлом году в Великобритании сменилось несколько глав правительства. Риши Сунак стал третьим премьер-министром страны в 2022 году, он является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс продержалась на посту лишь 44 дня до объявления о своей отставке после массовой критики ее экономической политики.
4 февраля, 17:14Джонсон и Трасс не планируют уходить из политики, пишут СМИ