https://ria.ru/20230206/tayna-1849921075.html

Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США

Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США - РИА Новости, 06.02.2023

Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США

Над военными объектами в США в разные годы неоднократно появлялись "неопознанные аномальные явления", рассказал американский офицер в отставке,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T04:21

2023-02-06T04:21

2023-02-06T12:42

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Над военными объектами в США в разные годы неоднократно появлялись "неопознанные аномальные явления", рассказал американский офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс в статье для издания The Hill.Офицер подчеркнул, что около 50-60 человек, которые служили вместе с ним в 2014-2015 годах, также могли бы рассказать, что они ежедневно наблюдали подобное. На прошлой неделе офис директора Национальной разведки США опубликовал второй отчет об аномальных явлениях, согласно которому по состоянию на 30 августа 2022 года американские власти зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Большая часть случаев наблюдения за ними зафиксирована пилотами ВМС и ВВС, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна и неопознанного летающего объекта не зафиксировано.

https://ria.ru/20221217/pentagon-1839358909.html

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в мире, сша