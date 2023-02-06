https://ria.ru/20230206/stoltenberg-1850011299.html
Столтенберг посетит США
Столтенберг посетит США - РИА Новости, 06.02.2023
Столтенберг посетит США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:08
2023-02-06T13:08
2023-02-06T13:08
в мире
йенс столтенберг
вашингтон (штат)
энтони блинкен
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса. По имеющейся информации, Столтенберг проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. О повестке встреч не сообщается.
https://ria.ru/20230206/britaniya-1849926763.html
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в мире, йенс столтенберг, вашингтон (штат), энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО