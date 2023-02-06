Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг посетит США - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/stoltenberg-1850011299.html
Столтенберг посетит США
Столтенберг посетит США - РИА Новости, 06.02.2023
Столтенберг посетит США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:08
2023-02-06T13:08
в мире
йенс столтенберг
вашингтон (штат)
энтони блинкен
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса. По имеющейся информации, Столтенберг проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. О повестке встреч не сообщается.
https://ria.ru/20230206/britaniya-1849926763.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, вашингтон (штат), энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО
13:08 06.02.2023
 
Столтенберг посетит США

Генсек НАТО Столтенберг посетит США с 7 по 9 февраля

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса.
По имеющейся информации, Столтенберг проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.
О повестке встреч не сообщается.
Сторонники Brexit в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 07:16
В США списали ключевого союзника по НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергВашингтон (штат)Энтони БлинкенЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала