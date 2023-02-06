https://ria.ru/20230206/stoltenberg-1850011299.html

Столтенберг посетит США

Столтенберг посетит США - РИА Новости, 06.02.2023

Столтенберг посетит США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:08

2023-02-06T13:08

2023-02-06T13:08

в мире

йенс столтенберг

вашингтон (штат)

энтони блинкен

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в период с 7 по 9 февраля посетит Вашингтон, сообщила пресс-служба альянса. По имеющейся информации, Столтенберг проведет переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. О повестке встреч не сообщается.

https://ria.ru/20230206/britaniya-1849926763.html

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, вашингтон (штат), энтони блинкен, ллойд остин, министерство обороны сша, нато