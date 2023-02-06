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Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения
Генеральное консульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от российских граждан в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщили... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:24
2023-02-06T12:42
в мире
россия
турция
стамбул
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от российских граждан в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщили РИА Новости в дипмиссии."На данный момент никто из российских граждан не обращался по этому поводу", - сказали в генконсульстве.Посольство РФ в Анкаре выразило соболезнования родным жертв и пожелало выздоровления пострадавшим. "Желаем, чтобы ущерб от катастрофы был минимальным", - заявила дипмиссия.В генконсульстве в Анталье РИА Новости сообщили, что обращений от россиян в связи с землетрясением не поступало, в городе ощущались небольшие толчки. В Стамбуле землетрясения не заметили.По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html
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в мире, россия, турция, стамбул, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Россия, Турция, Стамбул, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
08:24 06.02.2023 (обновлено: 12:42 06.02.2023)
 
Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения

Генконсульство России в Стамбуле не получало обращений от россиян из-за землетрясения

© AFP 2023 / ILYAS AKENGINПоследствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
Последствия землетрясения в турецком Диярбакыре
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от российских граждан в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"На данный момент никто из российских граждан не обращался по этому поводу", - сказали в генконсульстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:51
Захарова рассказала, что землетрясение ощущалось в Багдаде
Посольство РФ в Анкаре выразило соболезнования родным жертв и пожелало выздоровления пострадавшим. "Желаем, чтобы ущерб от катастрофы был минимальным", - заявила дипмиссия.
В генконсульстве в Анталье РИА Новости сообщили, что обращений от россиян в связи с землетрясением не поступало, в городе ощущались небольшие толчки. В Стамбуле землетрясения не заметили.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 07:52
Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек
 
В миреРоссияТурцияСтамбулСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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