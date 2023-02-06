https://ria.ru/20230206/stambul-1849932061.html

Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения

Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Россияне не обращались в генконсульство в Стамбуле из-за землетрясения

Генеральное консульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от российских граждан в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщили... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:24

2023-02-06T08:24

2023-02-06T12:42

в мире

россия

турция

стамбул

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от российских граждан в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщили РИА Новости в дипмиссии."На данный момент никто из российских граждан не обращался по этому поводу", - сказали в генконсульстве.Посольство РФ в Анкаре выразило соболезнования родным жертв и пожелало выздоровления пострадавшим. "Желаем, чтобы ущерб от катастрофы был минимальным", - заявила дипмиссия.В генконсульстве в Анталье РИА Новости сообщили, что обращений от россиян в связи с землетрясением не поступало, в городе ощущались небольшие толчки. В Стамбуле землетрясения не заметили.По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях Турции погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934382.html

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849929367.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, стамбул, сильное землетрясение в турции и сирии