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Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2023
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Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2023
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле
Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T01:44
2023-02-06T01:47
в мире
стамбул
pegasus airlines
домодедово (аэропорт)
turkish airlines
баку
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле. Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье и внес свои коррективы в жизнь жителей города. В полученном РИА Новости списке более 200 отмененных авиарейсов на 6 и 7 февраля. Пассажиры авиакомпании могут бесплатно обменять билеты на другую дату или аннулировать билет и получить деньги обратно. При этом компания предупредила, что ввиду решения властей вследствие погодных условий число отмененных рейсов может увеличиться. Отменены как международные рейсы – например, в Баку, Шарм-эш-Шейх и многие европейские города, так и внутренние – в Анкару, Адану, Ван и другие. При этом рейс компании в московский аэропорт Домодедово – PC386 в 10:05 6 февраля – в списке отмененных не значится. Также, согласно табло аэропорта, пока не отменен рейс компании "Победа" в аэропорт Внуково, запланированный на 13:55. Помимо этого, пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines сообщила, что компания отменила 170 запланированных на 6 февраля рейсов – 152 запланированных в Новый аэропорт Стамбула и 18 в аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Школьников в Стамбуле и турецкой столице Анкаре освободили от занятий в понедельник из-за мощного снегопада. Также в Стамбуле власти города запретили передвижение по улицам на мотоциклах, электроскутерах и курьерам на скутерах и призвали граждан не выходить на улицу без особой необходимости из-за возможных проблем с общественным транспортом, угрозы падения деревьев и других последствий снегопада и ураганного ветра до 100 километров в час. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что к борьбе с последствиями стихии готовы несколько сотен единиц техники, сделаны запасы соли. В целом почти 10 тысяч сотрудников коммунальных служб будут ликвидировать последствия снегопада, отметил мэр. Увеличено количество рейсов паромов, метро, автобусов и других видов общественного транспорта. При этом часть паромов отменена из-за шторма на море.
https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847230935.html
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стамбул
баку
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в мире, стамбул, pegasus airlines, домодедово (аэропорт), turkish airlines, баку, анкара (провинция)
В мире, Стамбул, Pegasus Airlines, Домодедово (аэропорт), Turkish Airlines, Баку, Анкара (провинция)
01:44 06.02.2023 (обновлено: 01:47 06.02.2023)
 
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле

Pegasus Airlines отменила 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гекчен из-за снегопада

© AP Photo / Emrah GurelСпасательные бригады в Стамбуле расчищают дорогу
Спасательные бригады в Стамбуле расчищают дорогу - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Спасательные бригады в Стамбуле расчищают дорогу. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле.
Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье и внес свои коррективы в жизнь жителей города.
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В полученном РИА Новости списке более 200 отмененных авиарейсов на 6 и 7 февраля. Пассажиры авиакомпании могут бесплатно обменять билеты на другую дату или аннулировать билет и получить деньги обратно. При этом компания предупредила, что ввиду решения властей вследствие погодных условий число отмененных рейсов может увеличиться.
Отменены как международные рейсы – например, в Баку, Шарм-эш-Шейх и многие европейские города, так и внутренние – в Анкару, Адану, Ван и другие.
При этом рейс компании в московский аэропорт Домодедово – PC386 в 10:05 6 февраля – в списке отмененных не значится. Также, согласно табло аэропорта, пока не отменен рейс компании "Победа" в аэропорт Внуково, запланированный на 13:55.
Помимо этого, пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines сообщила, что компания отменила 170 запланированных на 6 февраля рейсов – 152 запланированных в Новый аэропорт Стамбула и 18 в аэропорт имени Сабихи Гёкчен.
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Школьников в Стамбуле и турецкой столице Анкаре освободили от занятий в понедельник из-за мощного снегопада.
Также в Стамбуле власти города запретили передвижение по улицам на мотоциклах, электроскутерах и курьерам на скутерах и призвали граждан не выходить на улицу без особой необходимости из-за возможных проблем с общественным транспортом, угрозы падения деревьев и других последствий снегопада и ураганного ветра до 100 километров в час.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что к борьбе с последствиями стихии готовы несколько сотен единиц техники, сделаны запасы соли. В целом почти 10 тысяч сотрудников коммунальных служб будут ликвидировать последствия снегопада, отметил мэр. Увеличено количество рейсов паромов, метро, автобусов и других видов общественного транспорта. При этом часть паромов отменена из-за шторма на море.
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В миреСтамбулPegasus AirlinesДомодедово (аэропорт)Turkish AirlinesБакуАнкара (провинция)
 
 
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