https://ria.ru/20230206/stambul-1849916404.html
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2023
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле
Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T01:44
2023-02-06T01:44
2023-02-06T01:47
в мире
стамбул
pegasus airlines
домодедово (аэропорт)
turkish airlines
баку
анкара (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769464066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c051c158d9b4cb2b832c7e3478d015bc.jpg
СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле. Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье и внес свои коррективы в жизнь жителей города. В полученном РИА Новости списке более 200 отмененных авиарейсов на 6 и 7 февраля. Пассажиры авиакомпании могут бесплатно обменять билеты на другую дату или аннулировать билет и получить деньги обратно. При этом компания предупредила, что ввиду решения властей вследствие погодных условий число отмененных рейсов может увеличиться. Отменены как международные рейсы – например, в Баку, Шарм-эш-Шейх и многие европейские города, так и внутренние – в Анкару, Адану, Ван и другие. При этом рейс компании в московский аэропорт Домодедово – PC386 в 10:05 6 февраля – в списке отмененных не значится. Также, согласно табло аэропорта, пока не отменен рейс компании "Победа" в аэропорт Внуково, запланированный на 13:55. Помимо этого, пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines сообщила, что компания отменила 170 запланированных на 6 февраля рейсов – 152 запланированных в Новый аэропорт Стамбула и 18 в аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Школьников в Стамбуле и турецкой столице Анкаре освободили от занятий в понедельник из-за мощного снегопада. Также в Стамбуле власти города запретили передвижение по улицам на мотоциклах, электроскутерах и курьерам на скутерах и призвали граждан не выходить на улицу без особой необходимости из-за возможных проблем с общественным транспортом, угрозы падения деревьев и других последствий снегопада и ураганного ветра до 100 километров в час. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что к борьбе с последствиями стихии готовы несколько сотен единиц техники, сделаны запасы соли. В целом почти 10 тысяч сотрудников коммунальных служб будут ликвидировать последствия снегопада, отметил мэр. Увеличено количество рейсов паромов, метро, автобусов и других видов общественного транспорта. При этом часть паромов отменена из-за шторма на море.
https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847230935.html
https://ria.ru/20230130/sochi-1848453163.html
https://ria.ru/20230203/dtp-1849580261.html
стамбул
баку
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769464066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5c1cdc3953186efe6b0850b7451eea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, pegasus airlines, домодедово (аэропорт), turkish airlines, баку, анкара (провинция)
В мире, Стамбул, Pegasus Airlines, Домодедово (аэропорт), Turkish Airlines, Баку, Анкара (провинция)
01:44 06.02.2023 (обновлено: 01:47 06.02.2023)
Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле
Pegasus Airlines отменила 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гекчен из-за снегопада
СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле.
Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье и внес свои коррективы в жизнь жителей города.
В полученном РИА Новости списке более 200 отмененных авиарейсов на 6 и 7 февраля. Пассажиры авиакомпании могут бесплатно обменять билеты на другую дату или аннулировать билет и получить деньги обратно. При этом компания предупредила, что ввиду решения властей вследствие погодных условий число отмененных рейсов может увеличиться.
Отменены как международные рейсы – например, в Баку
, Шарм-эш-Шейх
и многие европейские города, так и внутренние – в Анкару
, Адану, Ван и другие.
При этом рейс компании в московский аэропорт Домодедово
– PC386 в 10:05 6 февраля – в списке отмененных не значится. Также, согласно табло аэропорта, пока не отменен рейс компании "Победа" в аэропорт Внуково, запланированный на 13:55.
Помимо этого, пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines
сообщила, что компания отменила 170 запланированных на 6 февраля рейсов – 152 запланированных в Новый аэропорт Стамбула и 18 в аэропорт имени Сабихи Гёкчен.
Школьников в Стамбуле и турецкой столице Анкаре освободили от занятий в понедельник из-за мощного снегопада.
Также в Стамбуле власти города запретили передвижение по улицам на мотоциклах, электроскутерах и курьерам на скутерах и призвали граждан не выходить на улицу без особой необходимости из-за возможных проблем с общественным транспортом, угрозы падения деревьев и других последствий снегопада и ураганного ветра до 100 километров в час.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что к борьбе с последствиями стихии готовы несколько сотен единиц техники, сделаны запасы соли. В целом почти 10 тысяч сотрудников коммунальных служб будут ликвидировать последствия снегопада, отметил мэр. Увеличено количество рейсов паромов, метро, автобусов и других видов общественного транспорта. При этом часть паромов отменена из-за шторма на море.