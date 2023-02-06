https://ria.ru/20230206/stambul-1849916404.html

Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле

Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2023

Турецкая авиакомпания отменила 200 рейсов из-за снегопада в Стамбуле

Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T01:44

2023-02-06T01:44

2023-02-06T01:47

в мире

стамбул

pegasus airlines

домодедово (аэропорт)

turkish airlines

баку

анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гёкчен и из него из-за снегопада в Стамбуле. Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье и внес свои коррективы в жизнь жителей города. В полученном РИА Новости списке более 200 отмененных авиарейсов на 6 и 7 февраля. Пассажиры авиакомпании могут бесплатно обменять билеты на другую дату или аннулировать билет и получить деньги обратно. При этом компания предупредила, что ввиду решения властей вследствие погодных условий число отмененных рейсов может увеличиться. Отменены как международные рейсы – например, в Баку, Шарм-эш-Шейх и многие европейские города, так и внутренние – в Анкару, Адану, Ван и другие. При этом рейс компании в московский аэропорт Домодедово – PC386 в 10:05 6 февраля – в списке отмененных не значится. Также, согласно табло аэропорта, пока не отменен рейс компании "Победа" в аэропорт Внуково, запланированный на 13:55. Помимо этого, пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines сообщила, что компания отменила 170 запланированных на 6 февраля рейсов – 152 запланированных в Новый аэропорт Стамбула и 18 в аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Школьников в Стамбуле и турецкой столице Анкаре освободили от занятий в понедельник из-за мощного снегопада. Также в Стамбуле власти города запретили передвижение по улицам на мотоциклах, электроскутерах и курьерам на скутерах и призвали граждан не выходить на улицу без особой необходимости из-за возможных проблем с общественным транспортом, угрозы падения деревьев и других последствий снегопада и ураганного ветра до 100 километров в час. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что к борьбе с последствиями стихии готовы несколько сотен единиц техники, сделаны запасы соли. В целом почти 10 тысяч сотрудников коммунальных служб будут ликвидировать последствия снегопада, отметил мэр. Увеличено количество рейсов паромов, метро, автобусов и других видов общественного транспорта. При этом часть паромов отменена из-за шторма на море.

https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847230935.html

https://ria.ru/20230130/sochi-1848453163.html

https://ria.ru/20230203/dtp-1849580261.html

стамбул

баку

анкара (провинция)

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в мире, стамбул, pegasus airlines, домодедово (аэропорт), turkish airlines, баку, анкара (провинция)