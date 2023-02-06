https://ria.ru/20230206/spasateli-1850005339.html

В Кремле ответили на вопрос об отправке спасателей в Турцию и Сирию

В Кремле ответили на вопрос об отправке спасателей в Турцию и Сирию - РИА Новости, 06.02.2023

В Кремле ответили на вопрос об отправке спасателей в Турцию и Сирию

Готовность российских ведомств помогать Турции и Сирии после землетрясения была обозначена на высшем политическом уровне, возможная дополнительная поддержка... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:54

2023-02-06T12:54

2023-02-06T13:04

сирия

турция

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Готовность российских ведомств помогать Турции и Сирии после землетрясения была обозначена на высшем политическом уровне, возможная дополнительная поддержка будет зависеть от потребностей и сигналов Турции и Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в САР и в Турции и выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий."Это все (возможная помощь и поддержка от российских ведомств) будет зависеть от потребностей Турецкой республики. В целом, Турция, безусловно, обладает своим достаточно крупным потенциалом по организации спасательных работ. Но вы знаете, что там пока еще нет окончательных точных данных по погибшим, по разрушениям.Песков напомнил, что у российских спасателей есть "определенные технологии". В частности, в плане "определения жизнеспособности тех или иных строений после землетрясения"."Вот эта знаменитая система "Струна", которая неоднократно доказывала свою эффективность, другие системы", - уточнил Песков.Песков уточнил, что главное и определяющее в вопросе предоставления Россией помощи - это "потребности турецкой стороны, о которых может заявить она сама". Он также напомнил, что готовность помочь была обозначена на высшем политическом уровне."Ждем сигналов от наших турецких друзей. И от сирийских друзей", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230206/vstrecha-1850004840.html

https://ria.ru/20230206/siriya-1849996694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сирия, турция, дмитрий песков, в мире