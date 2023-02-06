https://ria.ru/20230206/shaman-1850028131.html
Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет
Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет - РИА Новости, 06.02.2023
Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет
Одноклассник SHAMAN (Ярослав Дронов) Иван Мягких поделился, что артист пришел на выпускной со взрослой учительницей из музыкальной школы. Ей оказалась будущая... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:56
2023-02-06T15:56
2023-02-06T15:56
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839976133_0:129:3078:1861_1920x0_80_0_0_f5e29bd600459e0d3b72cdca82f2c771.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Одноклассник SHAMAN (Ярослав Дронов) Иван Мягких поделился, что артист пришел на выпускной со взрослой учительницей из музыкальной школы. Ей оказалась будущая супруга артиста Марина Рощупкина. Также он раскрыл детали образа певца в подростковом возрасте.Кроме того, он поделился впечатлением от общения с исполнителем в юности. SHAMAN познакомился с первой супругой, когда ему было 16 лет, а его избраннице 22 года. В 2012-м пара поженилась. В 2014-м у Дронова и Рощупкиной родилась дочь Варвара. Спустя несколько лет музыканты разошлись. В 2017 году исполнитель женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Мартынова. Супруга старше певца на 13 лет. Ранее SHAMAN признался, что не может назвать себя хорошим мужем. По словам артиста, он редко находился дома из-за гастролей.
https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839976133_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_4a2c67648e11f45c197beefa02479624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , шоу-бизнес
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Шоу-бизнес
Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет
Одноклассник SHAMAN признался, что певец пришел на выпускной со взрослой учительницей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Одноклассник SHAMAN (Ярослав Дронов) Иван Мягких поделился, что артист пришел на выпускной со взрослой учительницей из музыкальной школы. Ей оказалась будущая супруга артиста Марина Рощупкина.
"Я помню танец на выпускном. Он пришел с девушкой, которая была заметно старше него. Мы немного удивились с парнями. Была некая зависть: "Ничего себе, молодец!" Было видно, что люди любят друг друга", – признался одноклассник артиста в эфире "Звезды сошлись".
Также он раскрыл детали образа певца в подростковом возрасте.
"Одевался рок-н-ролльно. В кожаные и джинсовые куртки. Мелирование делал", – добавил мужчина.
Кроме того, он поделился впечатлением от общения с исполнителем в юности.
"Обычный молодой человек. Блондин, высокий, веселый. Он был себе на уме, больше времени отдавал сцене, чем личному общению. Учился хорошо. Девочки особо внимания на него не обращали. Сейчас они рады за него", – заключил Мягких.
SHAMAN познакомился с первой супругой, когда ему было 16 лет, а его избраннице 22 года. В 2012-м пара поженилась. В 2014-м у Дронова и Рощупкиной родилась дочь Варвара. Спустя несколько лет музыканты разошлись.
В 2017 году исполнитель женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Мартынова. Супруга старше певца на 13 лет.
Ранее SHAMAN признался
, что не может назвать себя хорошим мужем. По словам артиста, он редко находился дома из-за гастролей.