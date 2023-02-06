https://ria.ru/20230206/shaman-1850028131.html

Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет

Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет - РИА Новости, 06.02.2023

Пришел на выпускной с учителем: одноклассник SHAMAN раскрыл его секрет

Одноклассник SHAMAN (Ярослав Дронов) Иван Мягких поделился, что артист пришел на выпускной со взрослой учительницей из музыкальной школы. Ей оказалась будущая... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:56

2023-02-06T15:56

2023-02-06T15:56

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Одноклассник SHAMAN (Ярослав Дронов) Иван Мягких поделился, что артист пришел на выпускной со взрослой учительницей из музыкальной школы. Ей оказалась будущая супруга артиста Марина Рощупкина. Также он раскрыл детали образа певца в подростковом возрасте.Кроме того, он поделился впечатлением от общения с исполнителем в юности. SHAMAN познакомился с первой супругой, когда ему было 16 лет, а его избраннице 22 года. В 2012-м пара поженилась. В 2014-м у Дронова и Рощупкиной родилась дочь Варвара. Спустя несколько лет музыканты разошлись. В 2017 году исполнитель женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Мартынова. Супруга старше певца на 13 лет. Ранее SHAMAN признался, что не может назвать себя хорошим мужем. По словам артиста, он редко находился дома из-за гастролей.

https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , шоу-бизнес