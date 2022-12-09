https://ria.ru/20221209/shaman-1837471969.html

"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни

"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни - РИА Новости, 09.12.2022

"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не может назвать себя хорошим мужем из-за частого отсутствия дома. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:41

2022-12-09T14:41

2022-12-09T14:41

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

отношения

семья

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не может назвать себя хорошим мужем из-за частого отсутствия дома. Кроме того, артист сообщил, что они с женой быстро приняли решение о свадьбе. Также он признался, что супруга больше него переживает за негатив в адрес певца в Сети.Артист женился на Елене Мартыновой в 2017 году. Брак стал для артиста вторым. В прошлых отношениях у музыканта родилась дочь Варвара. Ранее SHAMAN рассказал о будущем альбоме. Также он пообещал выступить в Донбассе в будущем.

https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , отношения, семья