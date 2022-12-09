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"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни - РИА Новости, 09.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221209/shaman-1837471969.html
"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни
"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни - РИА Новости, 09.12.2022
"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не может назвать себя хорошим мужем из-за частого отсутствия дома. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:41
2022-12-09T14:41
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
отношения
семья
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не может назвать себя хорошим мужем из-за частого отсутствия дома. Кроме того, артист сообщил, что они с женой быстро приняли решение о свадьбе. Также он признался, что супруга больше него переживает за негатив в адрес певца в Сети.Артист женился на Елене Мартыновой в 2017 году. Брак стал для артиста вторым. В прошлых отношениях у музыканта родилась дочь Варвара. Ранее SHAMAN рассказал о будущем альбоме. Также он пообещал выступить в Донбассе в будущем.
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shaman (ярослав дронов) , отношения, семья
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , отношения, Семья
14:41 09.12.2022
 
"Не могу назвать себя хорошим мужем": SHAMAN рассказал о семейной жизни

SHAMAN раскрыл детали отношений с женой Еленой Мартыновой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не может назвать себя хорошим мужем из-за частого отсутствия дома.

"Не могу назвать себя хорошим мужем, потому что быть каким бы то ни было мужем – это присутствовать физически дома. А я отсутствую, потому что постоянные гастроли. Когда прихожу домой, я просто сплю и ничего не делаю. Пытаюсь прийти в себя. Лена не ездит на гастроли", – поделился исполнитель в передаче "Жизнь и судьба".

Кроме того, артист сообщил, что они с женой быстро приняли решение о свадьбе.

"Мы достаточно быстро приняли решение расписаться. Я даже не помню – наверно, на второй встрече. Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. В тот момент я понял, что мы должны быть вместе", – рассказал музыкант.

Также он признался, что супруга больше него переживает за негатив в адрес певца в Сети.
"Она посвятила свою жизнь мне. Она больше переживает. Я к этому отношусь философски. Благодаря этим людям о моих песнях и клипах узнают большое количество людей", – заключил SHAMAN.
Артист женился на Елене Мартыновой в 2017 году. Брак стал для артиста вторым. В прошлых отношениях у музыканта родилась дочь Варвара.
Ранее SHAMAN рассказал о будущем альбоме. Также он пообещал выступить в Донбассе в будущем.
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)отношенияСемья
 
 
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