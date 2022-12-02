https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html

SHAMAN: "Фраза "Я русский" в моде уже несколько месяцев"

SHAMAN: "Фраза "Я русский" в моде уже несколько месяцев" - РИА Новости, 02.12.2022

SHAMAN: "Фраза "Я русский" в моде уже несколько месяцев"

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в этом году за один месяц стал мегазвездой в России. Его песни в топе хит-парадов, клипы набирают миллионы просмотров, гастрольный РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:00

2022-12-02T08:00

2022-12-02T08:04

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

шоу "голос"

музыка

донбасс

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в этом году за один месяц стал мегазвездой в России. Его песни в топе хит-парадов, клипы набирают миллионы просмотров, гастрольный график расписан надолго вперед. О своей жизни и концертах артист рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. От участника ТВ-проектов до суперзвезды: о мечте SHAMAN— Теперь вы — суперзвезда. Сбылась ваша мечта?— Уже многократно — и продолжает сбываться. Для артиста лучшая награда — аншлаги, а у меня они в каждом городе, на каждом концерте. Даже день рождения неделю назад я встретил в Курске — со зрителями.— О вас мы узнали давно — еще на "Факторе А". Затем — "Голос". Но потом почти пропали, пока, наконец, не "выстрелили" снова — уже как SHAMAN. Почему это не удалось много раньше?— Действительно, прошло десять лет, представляете? Не созрел еще тогда. Бог дает в том числе и славу только тем, кто готов к ней. Это тоже своего рода испытание. Я участвовал в телепроектах с тех пор, как переехал в столицу, но началось все с родного Новомосковска. Пишу песни и делаю аранжировки с пятнадцати лет. Путь до SHAMAN, до того, что сейчас происходит, — длинный.Видимо, тогда я не был готов. А сейчас пазл сложился.Русское народное "шаманство": в каком стиле хочет петь SHAMAN— Журналисты часто пытаются отнести ваше творчество к жанру патриотической песни, но вы отвергаете идею ярлыков. Тем не менее определенный стиль у вас точно сложился. В ближайшем будущем хотите попробовать что-то новое — например, клубное танцевальное направление?— У меня и сейчас в концертной программе есть динамичные песни, под которые можно хорошо зажечь. Я пытался делать клубную музыку, треки с элементами рэпа. Но для меня это неорганично. А естественно — петь рок, причем такой, чтобы стены гремели, и, конечно, фольклор. Оба направления совместились в песне "Я русский". Хотел бы и дальше работать в этом жанре — поп-рок, притом что и музыка зажигательная, и в вокале есть этнические нотки. По первому образованию я народник, дал себе слово использовать в творчестве наши корневые русские вокальные элементы.— Есть идея сделать что-то русское народное отдельно и без рока?— Это было бы слишком просто. А я не ищу легких путей, скорее — всегда что-то новое. Хочу сохранить "шаманство", загадку в своем творчестве, но народное продолжу использовать. Главное — делать это со вкусом, соблюдать баланс.— Летом в интервью РИА Новости вы говорили, что осенью будет песня, которая станет вашим диалогом с богом. Выпустили два трека — "Вызов" и "Вороны мои". Какая из них?— Ни та, и другая. Решил повременить — появилась идея выпускать песни вместе с клипами. Чтобы реализовать задумки по видеоряду для этой композиции, необходимы определенные условия. Нужно чуть-чуть подождать: месяц-другой — и вы ее услышите. Песня готова и ждет подходящего момента.Альбом и концерты: планы на 2023 год— Многие ваши коллеги говорят, что выпускать альбомы сегодня невыгодно. Что вы думаете на этот счет, и будет ли пластинка от SHAMAN?— Да, альбом будет. В него войдет около десяти песен. Мне бы хотелось сделать их в одном жанре. Думаю, выпущу в первой половине 2023-го.Гастроли и корпоративы: можно ли заработать концертами— Люди любят считать чужие деньги. Сегодня можно заработать музыкой? Достаточно ли средств приносят гастроли?— Все мнения о баснословных деньгах — преувеличение. Это даже близко нельзя сравнить с доходами большого бизнеса. Но на хлеб с маслом, конечно, хватает.Все подсчитывают заработанные артистом деньги, но никто не думает, сколько и на что он тратит. К примеру, съемка качественного клипа — весьма недешевое удовольствие. Кроме того, нужно содержать большую команду: музыканты, менеджеры, администраторы, юристы.— Писали, что вы самый оплачиваемый певец на корпоративах. Конечно, не прошу озвучивать суммы. Но времена сейчас непростые, многие отказываются от веселья на Новый год. Есть ли предложения?— Примерно 80 процентов моих выступлений — сольные концерты по городам России, еще десять — фестивали, различные официальные мероприятия. По корпоративам сейчас у всех меньше предложений, чем в прежние годы.— Вы пишете сами, но готовы ли обращаться к другим авторам за материалом?— Пока у меня достаточно идей для собственных песен.— Но времени нет…— Я нашел выход: купил портативную студию, которая умещается буквально в рюкзак, и вожу ее с собой — в отелях пишу музыку. Конечно, дома что-то доделываю, но основная работа происходит в турах. Это удобно, но тем не менее я готов записать трек другого автора, если будет достойный материал. Почему нет.— Вы неоднократно говорили, что собираетесь в Донбасс. Однако пока точных дат нет. Состоится ли поездка?— Однозначно — да. Даты объявим, когда вопрос будет окончательно проработан. Я знаю, что меня там ждут, по-особенному относятся к моему творчеству. Выступление там должно стать чем-то особенным. Речь не просто о поездке на один день. Нужен хороший свет и звук. И есть обязательства перед зрителями в других городах — тур давно расписан, зрители ждут. Поэтому выступление в Донбассе — вопрос времени. Но оно обязательно состоится.— Традиционно в России новые сольные программы представляют в Москве или Санкт-Петербурге. Когда увидим вас на главных площадках страны?— Премьера программы "Я русский" состоится в начале весны. Дам сразу по два больших концерта в обеих столицах — 2 и 3 марта в Санкт-Петербурге, в БКЗ "Октябрьский", а 9 и 13 марта в Москве, в Crocus City Hall. Приглашаю всех!"Роман о шоубизе": подкаст с певцом SHAMANSHAMAN принял участие в подкасте "Роман о шоубизе". — Готов ли исполнитель спеть дуэтом с Надеждой Бабкиной?— Позволяет ли плотный гастрольный график видеться с семьей и родными?— Где можно найти эксклюзивные толстовки от SHAMAN?Ответы на эти и другие вопросы можно услышать по ссылке.

https://ria.ru/20221202/shoubiz-1835029084.html

донбасс

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

shaman (ярослав дронов) , шоу "голос", музыка, донбасс