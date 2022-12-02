https://ria.ru/20221202/shoubiz-1835029084.html
SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс
SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс - РИА Новости, 02.12.2022
SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс
Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой, его песня "Я русский" – хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед.
2022-12-02T01:00
2022-12-02T01:00
2022-12-02T01:00
роман о шоубизе
shaman (ярослав дронов)
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SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс
Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой. Его песня "Я русский" стала хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед.
audio/mpeg
SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс
Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой. Его песня "Я русский" стала хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с SHAMAN:1. Сбылась ли мечта певца с приходом славы?2. Изменит ли исполнитель стиль своего творчества?3. Когда выйдет его альбом?4. Много ли корпоративов в графике артиста перед Новым годом?5. Можно ли заработать в России постоянными гастролями?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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shaman (ярослав дронов)
Роман о шоубизе, SHAMAN (Ярослав Дронов)
SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс
Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой, его песня "Я русский" – хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед.