https://ria.ru/20221202/shoubiz-1835029084.html

SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс

SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс - РИА Новости, 02.12.2022

SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс

Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой, его песня "Я русский" – хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед.

2022-12-02T01:00

2022-12-02T01:00

2022-12-02T01:00

роман о шоубизе

shaman (ярослав дронов)

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SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой. Его песня "Я русский" стала хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед. audio/mpeg

SHAMAN – о новом альбоме, гастролях, заработке и поездке в Донбасс Певец SHAMAN в 2022 году стал новой российской мегазвездой. Его песня "Я русский" стала хитом, а заглавная фраза – по-настоящему модной. Его треки набирают миллионы просмотров, а гастроли расписаны на месяцы вперед. audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с SHAMAN:1. Сбылась ли мечта певца с приходом славы?2. Изменит ли исполнитель стиль своего творчества?3. Когда выйдет его альбом?4. Много ли корпоративов в графике артиста перед Новым годом?5. Можно ли заработать в России постоянными гастролями?________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

shaman (ярослав дронов)