https://ria.ru/20230206/seversk-1849933805.html
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе - РИА Новости, 06.02.2023
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе
Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:45
2023-02-06T08:45
2023-02-06T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
северск
донбасс
луганская народная республика
денис пушилин
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. По его словам, украинские войска, базирующиеся в укрепрайонах Северска, остались под угрозой окружения. "За истекшие выходные для украинских военнослужащих значительно ухудшилась ситуация в районе населенного пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, ежедневно украинская армия несет потери на данном направлении, что вынуждает украинское командование подводить новые силы и технику на данное направление.
https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html
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в мире, северск, донбасс, луганская народная республика, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Донбасс, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
08:45 06.02.2023 (обновлено: 10:17 06.02.2023)
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе
Подполковник ЛНР Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции у Северска в Донбассе