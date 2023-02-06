Рейтинг@Mail.ru
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/seversk-1849933805.html
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе - РИА Новости, 06.02.2023
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе
Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:45
2023-02-06T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
северск
донбасс
луганская народная республика
денис пушилин
андрей марочко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848617542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_924e24a7502ab47ed24bae9ac66e7225.jpg
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. По его словам, украинские войска, базирующиеся в укрепрайонах Северска, остались под угрозой окружения. "За истекшие выходные для украинских военнослужащих значительно ухудшилась ситуация в районе населенного пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, ежедневно украинская армия несет потери на данном направлении, что вынуждает украинское командование подводить новые силы и технику на данное направление.
https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html
северск
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848617542_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6083da2e1425ba97fc0b66fbaa77d541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северск, донбасс, луганская народная республика, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Донбасс, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
08:45 06.02.2023 (обновлено: 10:17 06.02.2023)
 
ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе

Подполковник ЛНР Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции у Северска в Донбассе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Военнослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. По его словам, украинские войска, базирующиеся в укрепрайонах Северска, остались под угрозой окружения.
"За истекшие выходные для украинских военнослужащих значительно ухудшилась ситуация в районе населенного пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, ежедневно украинская армия несет потери на данном направлении, что вынуждает украинское командование подводить новые силы и технику на данное направление.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:18Специальная военная операция на Украине
Украинские военные дезертируют из-за наступления российских сил у Кременной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскДонбассЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала