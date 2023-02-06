https://ria.ru/20230206/seversk-1849933805.html

ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе

ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе - РИА Новости, 06.02.2023

ВС России заняли более выгодные позиции в районе Северска в Донбассе

Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:45

2023-02-06T08:45

2023-02-06T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

северск

донбасс

луганская народная республика

денис пушилин

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Силы ВС РФ заняли ряд выгодных позиций и рубежей в районе населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано. По его словам, украинские войска, базирующиеся в укрепрайонах Северска, остались под угрозой окружения. "За истекшие выходные для украинских военнослужащих значительно ухудшилась ситуация в районе населенного пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, ежедневно украинская армия несет потери на данном направлении, что вынуждает украинское командование подводить новые силы и технику на данное направление.

https://ria.ru/20230206/vsu-1849931662.html

северск

донбасс

луганская народная республика

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в мире, северск, донбасс, луганская народная республика, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы рф