https://ria.ru/20230206/sbp-1850040739.html

ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП

ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП - РИА Новости, 06.02.2023

ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП

Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:40

2023-02-06T14:40

2023-02-06T14:40

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы, свидетельствуют данные Центробанка. Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. "Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей. По количеству это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы", - привел данные регулятор. По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей: в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году, отмечает ЦБ. В четвертом квартале их было более 65 миллионов. Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 миллиардов рублей. Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 миллиардов операций на 14,4 триллиона рублей. К системе подключено 213 банков.

https://ria.ru/20221123/sbp-1833593334.html

https://ria.ru/20230206/rezervy-1849923791.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)