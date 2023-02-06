ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП
ЦБ: в 2022 году количество покупок через СБП утроилось и превысило полмиллиона
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы, свидетельствуют данные Центробанка.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
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"Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей. По количеству это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы", - привел данные регулятор.
По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей: в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году, отмечает ЦБ. В четвертом квартале их было более 65 миллионов.
Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 миллиардов рублей. Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 миллиардов операций на 14,4 триллиона рублей. К системе подключено 213 банков.