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ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП - РИА Новости, 06.02.2023
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ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП
ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП - РИА Новости, 06.02.2023
ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП
Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:40
2023-02-06T14:40
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы, свидетельствуют данные Центробанка. Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. "Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей. По количеству это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы", - привел данные регулятор. По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей: в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году, отмечает ЦБ. В четвертом квартале их было более 65 миллионов. Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 миллиардов рублей. Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 миллиардов операций на 14,4 триллиона рублей. К системе подключено 213 банков.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Система быстрых платежей (СБП)
14:40 06.02.2023
 
ЦБ сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП

ЦБ: в 2022 году количество покупок через СБП утроилось и превысило полмиллиона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Граждане в прошлом году оплатили с помощью системы быстрых платежей рекордное число покупок, в 26 раз превышающее результат за все время работы этой системы, свидетельствуют данные Центробанка.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 11:43
ЦБ реализовал возможность международных переводов в СБП
"Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), в 2022 году утроилось и превысило полмиллиона. За это время граждане оплатили таким способом 358 миллионов покупок на 720 миллиардов рублей. По количеству это в 26 раз больше, чем за весь предыдущий период работы системы", - привел данные регулятор.
По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей: в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году, отмечает ЦБ. В четвертом квартале их было более 65 миллионов.
Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 миллиардов рублей. Всего через СБП в 2022 году было совершено свыше 3 миллиардов операций на 14,4 триллиона рублей. К системе подключено 213 банков.
Маркировка слитка золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Система быстрых платежей (СБП)
 
 
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