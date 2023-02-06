https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849945628.html
В "Росатоме" прокомментировали введение Киевом санкций против отрасли
В "Росатоме" прокомментировали введение Киевом санкций против отрасли - РИА Новости, 06.02.2023
В "Росатоме" прокомментировали введение Киевом санкций против отрасли
Атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры, заявил департамент коммуникаций "Росатома", комментируя введенные накануне Киевом санкции против... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:41
2023-02-06T09:41
2023-02-06T09:41
специальная военная операция на украине
киев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
александр уваров
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры, заявил департамент коммуникаций "Росатома", комментируя введенные накануне Киевом санкции против атомной отрасли РФ."Мы убеждены, что атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры", - говорится в заявлении."Росатом" работает по всему миру прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства", - отмечается в заявлении.Как рассказал ранее РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров, решение Киева ничего на практике не изменит для "Росатома", но в будущем негативные последствия скажутся на украинской атомной энергетике, причем речь может пойти о досрочном закрытии ее атомных энергоблоков.Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек".Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849250241.html
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киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, александр уваров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Киев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Украина, Александр Уваров, Владимир Зеленский
В "Росатоме" прокомментировали введение Киевом санкций против отрасли
"Росатом": атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры