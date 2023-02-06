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Министр обороны Украины отреагировал на сообщения о возможном переводе - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/reznikov-1849943620.html
Министр обороны Украины отреагировал на сообщения о возможном переводе
Министр обороны Украины отреагировал на сообщения о возможном переводе - РИА Новости, 06.02.2023
Министр обороны Украины отреагировал на сообщения о возможном переводе
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможном назначении его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:31
2023-02-06T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
министерство обороны украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможном назначении его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и вряд ли согласился бы на эту должность. Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов. Он отметил, что решение об отставке министра обороны по конституции Украины может принимать только глава государства, а такой "процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует".
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в мире, украина, алексей резников, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Министерство обороны Украины
09:31 06.02.2023
 
Министр обороны Украины отреагировал на сообщения о возможном переводе

Резников заявил, что впервые слышит о переводе с поста главы Минобороны Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что впервые слышит о возможном назначении его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и вряд ли согласился бы на эту должность.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилл Буданов.

"О Минстратегпроме я слышу впервые… Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него... Поэтому я думаю, что это ошибка", - приводит слова Резникова сайт "Факты ICTV".

Он отметил, что решение об отставке министра обороны по конституции Украины может принимать только глава государства, а такой "процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковМинистерство обороны Украины
 
 
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