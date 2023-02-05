https://ria.ru/20230205/budanov-1849909211.html

Глава фракции "Слуга народа" назвал имя нового министра обороны Украины

Глава фракции "Слуга народа" назвал имя нового министра обороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023

Глава фракции "Слуга народа" назвал имя нового министра обороны Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия заявил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T23:34

2023-02-05T23:34

2023-02-05T23:35

украина

алексей резников

игорь клименко

кирилл тимошенко

верховная рада украины

партия "слуга народа"

гур минобороны украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" Давил Арахамия заявил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о замене Резникова во главе минобороны на Буданова. В интервью изданию "Украинская правда" Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. Позже украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник сообщило, украинский парламент на ближайшем заседании проголосует за отставку Резникова с поста министра обороны, эту должность займет Буданов."Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше. Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.Игорь Клименко, исполняющий обязанности главы МВД будет назначен министром внутренних дел, а и.о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины. "Война диктует кадровую политику время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем", - отметил Арахамия.Со своей стороны, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко отметил, что на должность ГУР минобороны Украины претендуют несколько человек, основной кандидат – замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.

https://ria.ru/20230205/otstavka-1849874605.html

https://ria.ru/20230205/otstavki-1849896983.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, алексей резников, игорь клименко, кирилл тимошенко, верховная рада украины, партия "слуга народа", гур минобороны украины