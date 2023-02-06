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В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Эрдоганом

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Эрдоганом - РИА Новости, 06.02.2023

В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:09

2023-02-06T16:09

2023-02-06T16:17

турция

владимир путин

эмине эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

россия

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). На данный момент, по сведениям EMSC, зафиксировано более 30 афтершоков. Землетрясение затронуло Сирию, где, по последним данным, число жертв достигло 403 человек, пострадали почти 1300 человек."По соответствующим каналам российская сторона информировала также руководство Турции, которая существенно пострадала от этого масштабного землетрясения, о готовности немедленно предоставить помощь. Владимир Путин будет на этот счет сегодня разговаривать с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, владимир путин, эмине эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии, россия, в мире