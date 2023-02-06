https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html

МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины

МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины - РИА Новости, 06.02.2023

МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины

Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:43

2023-02-06T23:43

2023-02-06T23:43

происшествия

кировская область

дети

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что в городе Нолинске Кировской области дети побили на горке мальчика, который катался на "ватрушке" желто-синего цвета, назвав его "украинцем". Как рассказали агентству в МВД по Кировской области, полиции известно о конфликте, который произошел между детьми - ребятами 9-10 лет. "В межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230206/feyki-1850138212.html

кировская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, кировская область, дети