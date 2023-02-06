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МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины - РИА Новости, 06.02.2023
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины
Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:43
2023-02-06T23:43
2023-02-06T23:43
происшествия
кировская область
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что в городе Нолинске Кировской области дети побили на горке мальчика, который катался на "ватрушке" желто-синего цвета, назвав его "украинцем". Как рассказали агентству в МВД по Кировской области, полиции известно о конфликте, который произошел между детьми - ребятами 9-10 лет. "В межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа", - заявил собеседник агентства.
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кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, дети
Происшествия, Кировская область, Дети
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины
Кировское МВД проводит проверку после избиения мальчика за тюбинг цветов флага Украины
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что в городе Нолинске Кировской области дети побили на горке мальчика, который катался на "ватрушке" желто-синего цвета, назвав его "украинцем".
Как рассказали агентству в МВД по Кировской области, полиции известно о конфликте, который произошел между детьми - ребятами 9-10 лет.
"В межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа", - заявил собеседник агентства.