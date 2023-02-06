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МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины - РИА Новости, 06.02.2023
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МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины - РИА Новости, 06.02.2023
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины
Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:43
2023-02-06T23:43
происшествия
кировская область
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что в городе Нолинске Кировской области дети побили на горке мальчика, который катался на "ватрушке" желто-синего цвета, назвав его "украинцем". Как рассказали агентству в МВД по Кировской области, полиции известно о конфликте, который произошел между детьми - ребятами 9-10 лет. "В межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, кировская область, дети
Происшествия, Кировская область, Дети
23:43 06.02.2023
 
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины

Кировское МВД проводит проверку после избиения мальчика за тюбинг цветов флага Украины

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Полиция в Кировской области проводит проверку после конфликта между детьми, возникшего якобы из-за тюбинга цвета украинского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что в городе Нолинске Кировской области дети побили на горке мальчика, который катался на "ватрушке" желто-синего цвета, назвав его "украинцем".
Как рассказали агентству в МВД по Кировской области, полиции известно о конфликте, который произошел между детьми - ребятами 9-10 лет.
"В межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа", - заявил собеседник агентства.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 20:10
Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей
 
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