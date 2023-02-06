https://ria.ru/20230206/propuska-1850142320.html
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей - РИА Новости, 06.02.2023
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:37
2023-02-06T20:37
2023-02-06T20:37
общество
александр ющенко
коммунисты россии
кпрф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828997993_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a0e439c92de936582a67fd64e3ed596.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник. По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина. Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея. "Необходимо усилить охрану: любой человек, который приходит к Мавзолею должен с помощью электронной системы подавать заявку за семь дней, и за семь дней компетентные органы должны проверять, что это за персона", - сказал Малинкович РИА Новости. По его задумке, в Мавзолей при такой системе нельзя было бы допускать тех, кто привлекался по уголовным и административным статьям. Глава пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко призвал меньше реагировать на сообщения о попытках "придурками" похитить Ленина, чтобы не провоцировать им подобных. "Там все охраняется ФСО, все под контролем. Много посетителей, ходят туда люди разные... что там кому в голову придет... Ну был придурок, чем меньше об этом будут знать, тем меньше таких придурков будет", - отметил он.
https://ria.ru/20220122/lenin-1769013455.html
https://ria.ru/20220422/lenin-1784884396.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828997993_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_5a26c7cd9471796d918ae929e49c6c17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр ющенко, коммунисты россии, кпрф, госдума рф
Общество, Александр Ющенко, Коммунисты России, КПРФ, Госдума РФ
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей
Председатель "Коммунистов России" Малинкович предложил ввести систему пропусков в Мавзолей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник. По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина. Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея.
"Необходимо усилить охрану: любой человек, который приходит к Мавзолею должен с помощью электронной системы подавать заявку за семь дней, и за семь дней компетентные органы должны проверять, что это за персона", - сказал Малинкович РИА Новости.
По его задумке, в Мавзолей при такой системе нельзя было бы допускать тех, кто привлекался по уголовным и административным статьям.
Глава пресс-службы КПРФ
и депутат Госдумы Александр Ющенко
призвал меньше реагировать на сообщения о попытках "придурками" похитить Ленина, чтобы не провоцировать им подобных.
"Там все охраняется ФСО, все под контролем. Много посетителей, ходят туда люди разные... что там кому в голову придет... Ну был придурок, чем меньше об этом будут знать, тем меньше таких придурков будет", - отметил он.