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"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей - РИА Новости, 06.02.2023
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"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей - РИА Новости, 06.02.2023
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:37
2023-02-06T20:37
общество
александр ющенко
коммунисты россии
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник. По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина. Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея. "Необходимо усилить охрану: любой человек, который приходит к Мавзолею должен с помощью электронной системы подавать заявку за семь дней, и за семь дней компетентные органы должны проверять, что это за персона", - сказал Малинкович РИА Новости. По его задумке, в Мавзолей при такой системе нельзя было бы допускать тех, кто привлекался по уголовным и административным статьям. Глава пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко призвал меньше реагировать на сообщения о попытках "придурками" похитить Ленина, чтобы не провоцировать им подобных. "Там все охраняется ФСО, все под контролем. Много посетителей, ходят туда люди разные... что там кому в голову придет... Ну был придурок, чем меньше об этом будут знать, тем меньше таких придурков будет", - отметил он.
https://ria.ru/20220122/lenin-1769013455.html
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общество, александр ющенко, коммунисты россии, кпрф, госдума рф
Общество, Александр Ющенко, Коммунисты России, КПРФ, Госдума РФ
20:37 06.02.2023
 
"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей

Председатель "Коммунистов России" Малинкович предложил ввести систему пропусков в Мавзолей

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник. По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина. Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея.
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"Необходимо усилить охрану: любой человек, который приходит к Мавзолею должен с помощью электронной системы подавать заявку за семь дней, и за семь дней компетентные органы должны проверять, что это за персона", - сказал Малинкович РИА Новости.
По его задумке, в Мавзолей при такой системе нельзя было бы допускать тех, кто привлекался по уголовным и административным статьям.
Глава пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко призвал меньше реагировать на сообщения о попытках "придурками" похитить Ленина, чтобы не провоцировать им подобных.
"Там все охраняется ФСО, все под контролем. Много посетителей, ходят туда люди разные... что там кому в голову придет... Ну был придурок, чем меньше об этом будут знать, тем меньше таких придурков будет", - отметил он.
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