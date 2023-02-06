https://ria.ru/20230206/propuska-1850142320.html

"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей

"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей - РИА Новости, 06.02.2023

"Коммунисты России" предложили ввести систему пропусков в Мавзолей

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:37

2023-02-06T20:37

2023-02-06T20:37

общество

александр ющенко

коммунисты россии

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил ввести электронную систему допуска в Мавзолей Ленина. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина был задержан в ночь на понедельник. По информации изданий, он хотел зайти в Мавзолей и якобы украсть тело Ленина. Федеральная служба охраны РФ подтвердила факт задержания мужчины на Красной площади, который хотел пройти к фасаду Мавзолея. "Необходимо усилить охрану: любой человек, который приходит к Мавзолею должен с помощью электронной системы подавать заявку за семь дней, и за семь дней компетентные органы должны проверять, что это за персона", - сказал Малинкович РИА Новости. По его задумке, в Мавзолей при такой системе нельзя было бы допускать тех, кто привлекался по уголовным и административным статьям. Глава пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко призвал меньше реагировать на сообщения о попытках "придурками" похитить Ленина, чтобы не провоцировать им подобных. "Там все охраняется ФСО, все под контролем. Много посетителей, ходят туда люди разные... что там кому в голову придет... Ну был придурок, чем меньше об этом будут знать, тем меньше таких придурков будет", - отметил он.

https://ria.ru/20220122/lenin-1769013455.html

https://ria.ru/20220422/lenin-1784884396.html

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общество, александр ющенко, коммунисты россии, кпрф, госдума рф