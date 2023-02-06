https://ria.ru/20230206/prodekspo-2023-1850116462.html

"Продэкспо-2023": рынок России не просел ни по одной позиции

"Продэкспо-2023": рынок России не просел ни по одной позиции - РИА Новости, 06.02.2023

"Продэкспо-2023": рынок России не просел ни по одной позиции

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023" открылась в понедельник в московском "Экспоцентре". В юбилейной. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:14

2023-02-06T18:14

2023-02-06T18:18

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

россия

экономика

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023" открылась в понедельник в московском "Экспоцентре". В юбилейной. 30-й выставке участвуют около двух тысяч компаний из 35 стран, более 1500 из них - российские.Как заявил на церемонии открытия выставки президент ТПП России Сергей Катырин, за 30 лет "Продэкспо" стала крупнейшей выставкой в этой отрасли в Восточной Европе."Несмотря на санкции, она пользуется неизменным успехом, каждый год приезжают иностранные участники. Причем, если вы посмотрите на список 35 стран, то увидите, что треть из них представляют санкционные страны, выходит, бизнес для них важнее политики", - подчеркнул глава ТПП.В этом году на "Продэкспо-2023" работают компании из Австрии, Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Греции, Португалии. В официальной церемонии открытия выставки приняли участие послы Бразилии, Китая. Они подтвердили интерес к рынку России, как в области экспорта, так и с точки зрения импорта российских продуктов. По результатам прошлого года, согласно данным Минсельхоза, экспорт продтоваров из России превысил 37 миллиардов долларов.Как отметил Катырин, иностранные гости смогут убедится на выставке, что в России появилось много новых отечественных брендов, "которые за время санкций пришли на замену иностранцам и наш рынок не просел ни по одной позиции". "Сегодня российский продовольственный рынок соответствует международным стандартам, а из-за санкций ничего не ухудшилось", - заверил он.Как сообщил РИА Новости генеральный директор "Экспоцентра" Алексей Вялкин, в этом году выставку отличает насыщенная деловая программа в сегменте В2В с акцентом на стратегическую поддержку и оказание содействие в развитии партнерских отношений."В первые дни выставки работают "Зоны закупок сетей", в которых торговые сети, а в них доля российских продуктов уже дошла до 98%, будут знакомиться с новыми компаниями", - пояснил он.Вялкин также отметил, что в этом году на "Продэкспо-2023" масштабно представлены 45 регионов России в формате коллективных экспозиций. С национальными экспозициями выступают также иностранные участники: Армения, Бразилия, Иран, Киргизия, Китай, Перу, Белоруссия, Сербия, Турция, Шри-Ланка и Южная Осетия.Для посетителей выставки, добавил гендиректор "Экспоцентра", также предусмотрена интересная дополнительная программа: в частности, в этом году увеличено количество и расширен "ассортимент" мастер-классов для домашних кулинаров.Первая выставка "Продэкспо" прошла в 1994 году, в ней приняло участие 450 экспонентов из 39 стран. За 30 лет количество экспонентов "Продэкспо" выросло более, чем в четыре раза, а экспозиционные площади увеличились в пять раз. Доля участников – российских производителей и поставщиков – превысила 73%.

https://ria.ru/20221206/ekspotsentr-1836737984.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, россия, экономика