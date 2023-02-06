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Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям - РИА Новости, 06.02.2023
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:17
2023-02-06T17:05
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания. В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
16:17 06.02.2023 (обновлено: 17:05 06.02.2023)
 
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям

Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям с 1000 до 1250

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента РФ №679 "О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности" изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "1 тысячи премий" словами "1250 премий", - говорится в указе.
Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.
В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей.
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