https://ria.ru/20230206/premii-1850077232.html

Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям

Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям - РИА Новости, 06.02.2023

Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:17

2023-02-06T16:17

2023-02-06T17:05

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания. В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230119/uchitelya-1845914310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование