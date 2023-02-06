https://ria.ru/20230206/premii-1850077232.html
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям - РИА Новости, 06.02.2023
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:17
2023-02-06T16:17
2023-02-06T17:05
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности с 1000 до 1250, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания. В указе президента РФ №679 от 28 ноября 2018 года размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230119/uchitelya-1845914310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
16:17 06.02.2023 (обновлено: 17:05 06.02.2023)
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям
Путин подписал указ об увеличении количества премий лучшим учителям с 1000 до 1250