https://ria.ru/20230206/pomosch-1850110827.html

ООН готова оказать помощь после землетрясения в Турции и Сирии

ООН готова оказать помощь после землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

ООН готова оказать помощь после землетрясения в Турции и Сирии

ООН привержена оказанию поддержки мерам реагирования на последствия землетрясения в Турции и Сирии, сотрудники организации работают на месте, говорится в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:52

2023-02-06T17:52

2023-02-06T18:21

турция

сирия

оон

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

ливан

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_b31aa9b9f9adaf411001a81e74420855.jpg

ООН, 6 фев - РИА Новости. ООН привержена оказанию поддержки мерам реагирования на последствия землетрясения в Турции и Сирии, сотрудники организации работают на месте, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша."Мы рассчитываем на то, что международное сообщество поможет тысячам семей, пострадавших от этого стихийного бедствия, многие из которых и ранее остро нуждались в гуманитарной помощи в районах, доступ к которым затруднен", - добавил он.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1498 человек, пострадали более 8,5 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 400 человек, пострадали почти 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

турция

сирия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, сирия, оон, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, ливан, антониу гутерреш