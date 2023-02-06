https://ria.ru/20230206/pomosch-1850078417.html

Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи

Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 06.02.2023

Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи

Молдавия получила от Евросоюза еще один транш финансовой помощи на сумму более 150 миллионов евро, сообщает в понедельник миссия ЕС в Кишиневе. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:21

2023-02-06T16:21

2023-02-06T16:21

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

урсула фон дер ляйен

наталья гаврилица

евросоюз

валдис домбровскис

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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Молдавия получила от Евросоюза еще один транш финансовой помощи на сумму более 150 миллионов евро, сообщает в понедельник миссия ЕС в Кишиневе. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "Молдавия получила бюджетную поддержку в размере свыше 150 миллионов евро на преодоление энергокризиса и оказание помощи социально уязвимым группам. Во время визита в Кишинев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении дополнительного содействия в размере 250 миллионов евро", - отмечается на официальных страницах миссии ЕС в Молдавии в социальных сетях. Правительственная делегация Молдавии во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей находится с 6 по 8 февраля с рабочим визитом в Брюсселе, где во вторник состоится заседание Комитета по ассоциации Молдавии - ЕС. В понедельник пресс-служба кабинета министров сообщила, что глава правительства провела встречу с вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, стороны обсудили вопрос дополнительного финансирования Кишинева в размере 145 миллионов евро для выполнения условий вступления в ЕС. Ранее глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску сообщил, что накануне была опубликована вторая часть отчета Еврокомиссии по заявке на вступление Молдавии в Евросоюз. В отчете анализируется уровень подготовки Молдавии с точки зрения стандартов, представленных странам-членам ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849535330.html

https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849514971.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, урсула фон дер ляйен, наталья гаврилица, евросоюз, валдис домбровскис, еврокомиссия