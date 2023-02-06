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Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 06.02.2023
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Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи
Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи - РИА Новости, 06.02.2023
Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи
Молдавия получила от Евросоюза еще один транш финансовой помощи на сумму более 150 миллионов евро, сообщает в понедельник миссия ЕС в Кишиневе. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:21
2023-02-06T16:21
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
урсула фон дер ляйен
наталья гаврилица
евросоюз
валдис домбровскис
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Молдавия получила от Евросоюза еще один транш финансовой помощи на сумму более 150 миллионов евро, сообщает в понедельник миссия ЕС в Кишиневе. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "Молдавия получила бюджетную поддержку в размере свыше 150 миллионов евро на преодоление энергокризиса и оказание помощи социально уязвимым группам. Во время визита в Кишинев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении дополнительного содействия в размере 250 миллионов евро", - отмечается на официальных страницах миссии ЕС в Молдавии в социальных сетях. Правительственная делегация Молдавии во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей находится с 6 по 8 февраля с рабочим визитом в Брюсселе, где во вторник состоится заседание Комитета по ассоциации Молдавии - ЕС. В понедельник пресс-служба кабинета министров сообщила, что глава правительства провела встречу с вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, стороны обсудили вопрос дополнительного финансирования Кишинева в размере 145 миллионов евро для выполнения условий вступления в ЕС. Ранее глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску сообщил, что накануне была опубликована вторая часть отчета Еврокомиссии по заявке на вступление Молдавии в Евросоюз. В отчете анализируется уровень подготовки Молдавии с точки зрения стандартов, представленных странам-членам ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, урсула фон дер ляйен, наталья гаврилица, евросоюз, валдис домбровскис, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Наталья Гаврилица, Евросоюз, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия
16:21 06.02.2023
 
Молдавия получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи

Молдавия получила от Евросоюза транш финансовой помощи на сумму более 150 миллионов евро

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Молдавия получила от Евросоюза еще один транш финансовой помощи на сумму более 150 миллионов евро, сообщает в понедельник миссия ЕС в Кишиневе.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
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"Молдавия получила бюджетную поддержку в размере свыше 150 миллионов евро на преодоление энергокризиса и оказание помощи социально уязвимым группам. Во время визита в Кишинев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении дополнительного содействия в размере 250 миллионов евро", - отмечается на официальных страницах миссии ЕС в Молдавии в социальных сетях.
Правительственная делегация Молдавии во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей находится с 6 по 8 февраля с рабочим визитом в Брюсселе, где во вторник состоится заседание Комитета по ассоциации Молдавии - ЕС. В понедельник пресс-служба кабинета министров сообщила, что глава правительства провела встречу с вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, стороны обсудили вопрос дополнительного финансирования Кишинева в размере 145 миллионов евро для выполнения условий вступления в ЕС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Молдавии Нику Попеску сообщил, что накануне была опубликована вторая часть отчета Еврокомиссии по заявке на вступление Молдавии в Евросоюз. В отчете анализируется уровень подготовки Молдавии с точки зрения стандартов, представленных странам-членам ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсуждалась необходимость реформ в различных областях. Комиссия выступила за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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В миреМолдавияКишиневБрюссельУрсула фон дер ЛяйенНаталья ГаврилицаЕвросоюзВалдис ДомбровскисЕврокомиссия
 
 
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