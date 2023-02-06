https://ria.ru/20230206/pomosch-1850041591.html
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану - РИА Новости, 06.02.2023
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:45
2023-02-06T14:45
2023-02-06T14:45
в мире
южная корея
юн сок ель
иран
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_a43d62c2c9e28805ca7bee0824f7b8fc.jpg
СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим от недавних землетрясений, передает агентство Ренхап со ссылкой на президентский офис. "Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности и министерству иностранных дел оказать активную помощь на гуманитарном уровне в связи с катастрофами в Иране и в Турции", - сообщил офис президента. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной Турции рано утром в понедельник. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В конце прошлого месяца Иран также пострадал от землетрясения магнитудой 5,9, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и более 800 получили ранения.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850031791.html
южная корея
иран
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_2b8d761d69dedc67a599264238972520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, иран, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Иран, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану
Президент Южной Кореи заявил, что страна окажет помощь Ирану и Турции