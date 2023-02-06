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Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану - РИА Новости, 06.02.2023
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Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану - РИА Новости, 06.02.2023
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:45
2023-02-06T14:45
в мире
южная корея
юн сок ель
иран
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим от недавних землетрясений, передает агентство Ренхап со ссылкой на президентский офис. "Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности и министерству иностранных дел оказать активную помощь на гуманитарном уровне в связи с катастрофами в Иране и в Турции", - сообщил офис президента. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной Турции рано утром в понедельник. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В конце прошлого месяца Иран также пострадал от землетрясения магнитудой 5,9, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и более 800 получили ранения.
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южная корея
иран
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в мире, южная корея, юн сок ель, иран, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Иран, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:45 06.02.2023
 
Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану

Президент Южной Кореи заявил, что страна окажет помощь Ирану и Турции

© AP Photo / IHA agencyПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA agency
Последствия землетрясения в Адане, Турция. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим от недавних землетрясений, передает агентство Ренхап со ссылкой на президентский офис.
"Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности и министерству иностранных дел оказать активную помощь на гуманитарном уровне в связи с катастрофами в Иране и в Турции", - сообщил офис президента.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной Турции рано утром в понедельник. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
В конце прошлого месяца Иран также пострадал от землетрясения магнитудой 5,9, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и более 800 получили ранения.
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
Вчера, 14:10
Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371 человека
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльИранТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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