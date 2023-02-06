https://ria.ru/20230206/pomosch-1850041591.html

Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану

Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану - РИА Новости, 06.02.2023

Южная Корея окажет помощь пострадавшим от землетрясений Турции и Ирану

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:45

2023-02-06T14:45

2023-02-06T14:45

в мире

южная корея

юн сок ель

иран

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник поручил своему правительству принять активные меры по оказанию гуманитарной помощи Ирану и Турции, пострадавшим от недавних землетрясений, передает агентство Ренхап со ссылкой на президентский офис. "Президент Юн Сок Ель поручил Управлению национальной безопасности и министерству иностранных дел оказать активную помощь на гуманитарном уровне в связи с катастрофами в Иране и в Турции", - сообщил офис президента. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной Турции рано утром в понедельник. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В конце прошлого месяца Иран также пострадал от землетрясения магнитудой 5,9, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и более 800 получили ранения.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850031791.html

южная корея

иран

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, иран, турция, сильное землетрясение в турции и сирии