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Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми
Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми - РИА Новости, 06.02.2023
Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:30
2023-02-06T14:30
2023-02-06T14:47
общество
россия
татьяна голикова
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми. Мишустин отметил, что кабмин выстраивает целостную систему помощи семьям с низкими доходами, воспитывающим детей. В частности, с 1 января в силу вступил закон о едином пособии для таких семей. За первый месяц возможностью получит пособие воспользовались родители более 2 миллионов детей. "Татьяна Алексеевна, знаю, что вы уделяете этой теме особое внимание. Пожалуйста, продолжайте держать на личном контроле то, как идет эта работа", - обратился Мишустин к Голиковой на заседании правительства. Документом от 1 февраля правительство утвердило правила направления средств маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц. В среднем по стране это 13,9 тысячи рублей, отмечается на сайте кабмина.
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общество, россия, татьяна голикова, михаил мишустин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин
14:30 06.02.2023 (обновлено: 14:47 06.02.2023)
Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми
Премьер Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми.
Мишустин отметил, что кабмин выстраивает целостную систему помощи семьям с низкими доходами, воспитывающим детей. В частности, с 1 января в силу вступил закон о едином пособии для таких семей. За первый месяц возможностью получит пособие воспользовались родители более 2 миллионов детей.
"Татьяна Алексеевна, знаю, что вы уделяете этой теме особое внимание. Пожалуйста, продолжайте держать на личном контроле то, как идет эта работа", - обратился Мишустин к Голиковой на заседании правительства.
Документом от 1 февраля правительство утвердило правила направления средств маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.
Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц. В среднем по стране это 13,9 тысячи рублей, отмечается на сайте кабмина.