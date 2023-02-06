https://ria.ru/20230206/pomosch-1850038250.html

Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми

Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми - РИА Новости, 06.02.2023

Мишустин попросил Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:30

2023-02-06T14:30

2023-02-06T14:47

общество

россия

татьяна голикова

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову держать на контроле помощь семьям с детьми. Мишустин отметил, что кабмин выстраивает целостную систему помощи семьям с низкими доходами, воспитывающим детей. В частности, с 1 января в силу вступил закон о едином пособии для таких семей. За первый месяц возможностью получит пособие воспользовались родители более 2 миллионов детей. "Татьяна Алексеевна, знаю, что вы уделяете этой теме особое внимание. Пожалуйста, продолжайте держать на личном контроле то, как идет эта работа", - обратился Мишустин к Голиковой на заседании правительства. Документом от 1 февраля правительство утвердило правила направления средств маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до трёх лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц. В среднем по стране это 13,9 тысячи рублей, отмечается на сайте кабмина.

https://ria.ru/20230127/rozhdaemost-1847985901.html

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общество, россия, татьяна голикова, михаил мишустин