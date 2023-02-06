https://ria.ru/20230206/podderzhka-1849977738.html

Объем поддержки предпринимателей МСП Банком за год превысил 124 млрд рублей

Объем поддержки предпринимателей МСП Банком за год превысил 124 млрд рублей - РИА Новости, 06.02.2023

Объем поддержки предпринимателей МСП Банком за год превысил 124 млрд рублей

Совокупный объем финансовой поддержки, предоставленной МСП Банком малому и среднему бизнесу, по итогам 2022 года превысил 124 миллиарда рублей, финансирование... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:36

2023-02-06T11:36

2023-02-06T11:36

россия

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Совокупный объем финансовой поддержки, предоставленной МСП Банком малому и среднему бизнесу, по итогам 2022 года превысил 124 миллиарда рублей, финансирование получили более 1700 предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.При этом общий объем кредитных договоров в рамках госпрограмм составил боле 25 миллиардов рублей, объем гарантийной поддержки – 92 миллиарда рублей, остальные средства - поддержка субъектов МСП вне льготных программ, уточняется в сообщении.Наибольший объем средств был предоставлен в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO". Сумма поддержки по нему превысила 15 миллиардов рублей, кредиты получили более 80 предприятий.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, финансирование высокотехнологичных компаний остается одним из приоритетных направлений работы банка."В 2022 году мы начали трансформацию МСП Банка. Наша цель – построить удобный цифровой банк для малого и среднего бизнеса, взяв за основу лучшие практики. Мы четко представляем, какой уровень качества и удобства должен предоставляться предпринимателям. Сегодня банк уже занимает свою нишу на рынке, имеет четкие цели и стратегию их достижения", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что в числе приоритетов МСП Банка на ближайшее будущее – развитие клиринговой модели, расширение возможностей привлечения рыночного фондирования и рост объемов прямого кредитования.По итогам 2022 года свыше 240 кредитов на сумму около 6 миллиардов рублей были выданы предпринимателям по программе стимулирования кредитования. Программа предусматривает направление полученных средств на инвестиционные, оборотные цели, а также на рефинансирование ранее полученных займов. Также в 2022 году около 300 предпринимателей получили в банке 2,5 миллиарда рублей по программе Минэкономразвития "1764"."В прошлом году предприниматели, как и российская экономика в целом, и столкнулись с беспрецедентным давлением, но и поддержка бизнеса со стороны государства также стала рекордной. Вероятно, вызовы сохранятся и в 2023 году, но и мы будем делать по-прежнему максимум, чтобы обеспечить предпринимателей доступными ресурсами и комфортными условиями для ведения бизнеса и развития", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, которого цитирует пресс-служба.Онлайн-кредиты МСП Банка доступны предпринимателям во всех регионах РФ. Банк участвует в реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230203/postavschiki-1849513232.html

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849171766.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп