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Путин не планирует переговоры с Гросси - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин не планирует переговоры с Гросси
Путин не планирует переговоры с Гросси - РИА Новости, 06.02.2023
Путин не планирует переговоры с Гросси
У президента России Владимира Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:52
2023-02-06T13:00
россия
магатэ
политика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
цены на нефть
москва
рафаэль гросси
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Гросси посетит Москву на этой неделе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров."Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел, при необходимости, смогут привлекаться и другие министерства и ведомства, поэтому действительно в России ожидают субстантивных переговоров", - сказал Песков журналистам.
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россия, магатэ, политика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", цены на нефть, москва, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс
Россия, МАГАТЭ, Политика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Цены на нефть, Москва, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС
12:52 06.02.2023 (обновлено: 13:00 06.02.2023)
 
Путин не планирует переговоры с Гросси

Песков сообщил, что Путин не планирует переговоры с Гросси в ходе его визита в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Гросси посетит Москву на этой неделе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров.
"Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел, при необходимости, смогут привлекаться и другие министерства и ведомства, поэтому действительно в России ожидают субстантивных переговоров", - сказал Песков журналистам.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:37
В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС
 
РоссияМАГАТЭПолитикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Цены на нефтьМоскваРафаэль ГроссиВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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