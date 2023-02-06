https://ria.ru/20230206/peregovory-1850003992.html
Путин не планирует переговоры с Гросси
Путин не планирует переговоры с Гросси - РИА Новости, 06.02.2023
Путин не планирует переговоры с Гросси
У президента России Владимира Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:52
2023-02-06T12:52
2023-02-06T13:00
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рафаэль гросси
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется разговор с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в ходе его визита в РФ, Гросси ждут коллеги, в том числе из "Росатома" и МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Гросси посетит Москву на этой неделе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что зона безопасности вокруг Запорожской АЭС - "ключевой вопрос" предстоящих переговоров."Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел, при необходимости, смогут привлекаться и другие министерства и ведомства, поэтому действительно в России ожидают субстантивных переговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html
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россия, магатэ, политика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", цены на нефть, москва, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс
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12:52 06.02.2023 (обновлено: 13:00 06.02.2023)
Путин не планирует переговоры с Гросси
Песков сообщил, что Путин не планирует переговоры с Гросси в ходе его визита в Россию