https://ria.ru/20230206/palestina-1849948033.html

Глава МИД Палестины: НАТО ведет очень опасную политику по Украине

Глава МИД Палестины: НАТО ведет очень опасную политику по Украине - РИА Новости, 06.02.2023

Глава МИД Палестины: НАТО ведет очень опасную политику по Украине

Приход к власти в Израиле в конце прошлого года самого "правого" правительства за историю страны вновь обострил палестино-израильские противоречия, силовые... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:30

2023-02-06T10:30

2023-02-06T10:30

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Приход к власти в Израиле в конце прошлого года самого "правого" правительства за историю страны вновь обострил палестино-израильские противоречия, силовые акции израильской армии в палестинских городах спровоцировали серию терактов против израильтян, жесткое противостояние между арабами и евреями охватило Иерусалим и другие города на Западном берегу Иордана. Как расценивает текущую ситуацию на палестинских территориях руководство Палестинской администрации, какой оно видит роль России в ближневосточном мирном процессе, и сколько еще государств готовы признать независимое палестинское государство, обо всем этом министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости.– Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен посещал палестинские территории и Израиль. С чем был связан его визит? Удалось ли палестинскому руководству добиться от госсекретаря США каких-то обещаний по деэскалации ситуации?– Прошлый месяц январь был кровавым для палестинцев, были убиты 35 человек. Расправа в Дженине (рейд армии Израиля на Западном берегу Иордана – ред.) показала, что можно ожидать от Израиля, и американцы приезжали, чтобы посмотреть, какие действия можно предпринять для успокоения ситуации. Мы сказали им обратиться к новому израильскому правительству, которое ответственно за эскалацию и призывало к конфронтации и смерти палестинцев. Блинкен сказал, что говорил с израильтянами, и обе стороны должны предпринять усилия для деэскалации, но он покинул регион без каких-либо конкретных мер или договоренностей. Это означает, что мы не увидим возможности для деэскалации ситуации в ближайшем будущем.– Говорил ли Блинкен с руководством Палестины по поводу проводимой Россией специальной военной операции?– На последней встрече он не поднимал этот вопрос, но на предыдущих встречах он пытался склонить нас к осуждению действий России, видимо, понял, что не сможет добиться этого. Он понял нашу позицию, понял, что требования ее изменить ни на что не повлияют, поэтому пытался избежать неловкости на этот счет и не поднимал снова этот вопрос.– Осуществляет ли Запад давление на палестинскую администрацию, чтобы добиться осуждения действий России?– Давление на нас продолжается. Но каждый раз, когда какая-то страна поднимает этот вопрос, мы даем свой ответ, поэтому они перестали это делать. На прошлой неделе мы были в Брюсселе, где премьер-министр Палестины встречался с 27 министрами иностранных дел Евросоюза. Некоторые из них, не все, но министры из двух-трех стран поднимали вопрос относительно конфликта между Россией и Украиной. Мы ответили таким образом, что они перестали это делать. Мы сумели с первого дня конфликта четко обозначить нашу позицию, и, я думаю, многие страны осознали, что не смогут вытянуть из нас какую-либо позицию, противоречащую нашим принципам и отношениям с Россией.– Замечаете ли Вы использование двойных стандартов западными странами по отношению к действиям палестинцев и Израиля?– Мы внимательно отслеживаем заявления западных стран относительно происходящего в Палестине и можем видеть те двойные стандарты, которые используют западные страны, когда речь идет о нападениях в Израиле и атаках на палестинцев. Они очевидны. В отношении нас они применяют резкие формулировки, которые обычно использует Израиль, при этом одновременно они всегда избегают прямых обвинений в адрес Израиля, обращаясь с ним как с государством выше закона, политика которого не может подвергаться сомнениям. В то время, как в отношении других стран они готовы не только осуждать подобные действия, но и вводить санкции. Мы много раз отмечали, что европейские страны ввели санкции в отношении России после присоединения Крыма, но действия Израиля, который 55 лет оккупирует палестинские территории, остаются без аналогичной реакции. Очевидно, что таким образом проявляются двойные стандарты, что мы не принимаем. Мы продолжим говорить об этом и пытаться обратить внимание, потому что мы не уважаем и отвергаем любую позицию, которая основывается на подобных двойных стандартах.– Как вы думаете, пошатнулось ли арабское единство в отстаивании палестинского вопроса в связи с заключением Авраамовых соглашений по нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран? Продолжится ли тенденция на нормализацию отношений с Израилем среди арабских стран по примеру ОАЭ, Бахрейна и Марокко?– Нет, я так не думаю. Давайте посмотрим на ситуацию с разных точек зрения. Тот факт, что только три арабские страны подписали эти соглашения, несмотря на все давление США, Израиля и других стран, – это признак успеха или неудачи? С моей точки зрения, то, что никакие другие арабские страны не присоединились и не нормализовали отношения с Израилем, – это признак неудачи. Мало того, Израиль, США также заявляли, что хотят привлечь и мусульманские страны нормализовать отношения с Израилем. Интересно, где эти мусульманские страны? Даже те три страны, если вы посмотрите на сегодняшнюю ситуацию, вся концепция по нормализации отношений между ними и Израилем исчезает. Может, вначале это было интересно, всем хотелось посмотреть, что будет, но сейчас их сотрудничество выглядит очень скромно, отношения в рамках этих Авраамовых соглашений никуда не продвигаются.Поэтому все усилия США и Израиля потерпели неудачу. На последнем общеарабском саммите в Алжире, который почти полностью был посвящен палестинскому вопросу, все арабские страны, включая те три, которые установили отношения с Израилем, заявили о своей поддержке палестинцев. что этот вопрос останется центральным для арабов. В этой связи, можно сказать, что нас этот вопрос не беспокоит.– Палестинская администрация и Израиль сотрудничали в сфере безопасности, но сейчас это сотрудничество прекратилось. На каких условиях оно может возобновиться?– Израиль должен пересмотреть свои действия в отношении палестинцев для восстановления сотрудничества в сфере безопасности, и на этот раз мы настроены очень серьезно. Если мы прекращаем сотрудничество в области безопасности с Израилем, это всегда происходит по определенной причине. Это зависит от того, остановит ли Израиль карательные меры против палестинского народа, прекратит ли совершать преступления против палестинского народа.Мы знаем, что сотрудничество с нами в области безопасности является важным вопросом для Израиля. Это важно и для нас, потому что, в конце концов, мы стремимся обеспечить безопасность нашего народа, и мы будем продолжать это делать на оккупированных палестинских территориях. Когда Израиль прекратит свои преступные действия, тогда не будет причин отказываться от продолжения сотрудничества в области безопасности, но до этого момента мы прекращаем любое сотрудничество с Израилем по вопросам безопасности.– Президент США Джо Байден поддерживает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, но при этом США ничего не делают в этом направлении. Как вы оцениваете роль США в ближневосточном урегулировании в настоящее время?– Байден действительно является единственным президентом США из последних пяти или шести, который не представил собственного плана в отношении израильско-палестинского конфликта. Он – единственный, кто не назначил спецпосланника по ближневосточному мирному процессу, так что это действительно очень серьезно и тревожно.Американцы, с одной стороны, демонстрируют, что не хотят играть роль в ближневосточном урегулировании, а с другой, – не позволяют другим играть какую-либо роль. Как будто они взяли эту проблему в заложники и не хотят что-то с этим делать. Они появляются только тогда, когда видят, что идет давление на Израиль, и он нуждается в их помощи, когда происходит эскалация, которая угрожает Израилю. Они как пожарные, которым необходимо сбить пламя, а не как инициаторы идей, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прекратить оккупацию палестинских земель.– Говоря о других мирных инициативах в отношении палестинской проблемы, когда может состояться встреча "ближневосточного квартета", куда входят США, Россия, Евросоюз и ООН?– Это очень важный вопрос. Американцы, европейцы после начала конфликта на Украине говорят нам, что "четверка" мертва, потому что не видят в "квартете" никакой роли для России.Несколько дней назад мне позвонил мой коллега Сергей Лавров, он выразил соболезнования в связи с наличием жертв среди палестинцев и выказал готовность сделать все необходимое для помощи в урегулировании между израильтянами и палестинцами, сказав, что думает над способами реанимации деятельности "квартета".Мы всегда считали, что "четверка" имеет мандат в соответствии с резолюцией 1515 СБ ООН, поэтому никто не может объявить, что она мертва, но очевидно, что, если участники не готовы к взаимодействию, как в случае с США и Евросоюзом, то это значит, надо искать другие варианты, возможно, создать разные структуры. Я помню, в последние годы США стремились не допустить активизации деятельности "квартета", потому что они хотели эксклюзивной роли для себя в мирном процессе, больше никого не привлекая.С нашей стороны, мы приветствуем активную деятельность "квартета". При этом, если Россия хочет играть роль самостоятельно, мы тоже приветствуем это, как и желание любой другой страны внести свой вклад в мирный процесс и создать позитивную атмосферу для возобновления переговоров.Но с текущим составом нового израильского правительства любая инициатива по созыву переговоров между Израилем и Палестиной будет бесполезной.– В прошлом году президент Палестины Махмуд Аббас обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поставить на палестинские территории пшеницу. Идут ли в настоящее время поставки зерна из России? Нуждается ли Палестина в поставках продовольствия?– Я помню, что президент Махмуд Аббас просил у России поставлять пшеницу. И в прошлый раз, когда оба лидера встречались в Астане в Казахстане на саммите, они упомянули этот вопрос. Нам все еще нужна пшеница. Вы знаете, что цены на нее удвоились вначале, сейчас немного упали, но все же нам необходимы поставки. Мы покупали ее в России и продолжаем просить наших друзей в России предоставить нам объемы, способные удовлетворить ожидаемые потребности нашего палестинского народа. Работа ведется по дипломатическим каналам. Несколько месяцев назад состоялась виртуальная встреча между российской и палестинской сторонами в рамках Объединенного экономического комитета, и они обстоятельно обсудили этот вопрос. Я уверен, что наша просьба была воспринята очень серьезно, и сейчас тщательно обсуждается соответствующими российскими властями.– Как вы в целом можете охарактеризовать палестино-российские отношения на нынешнем этапе?– У нас хорошие отношения, они всегда такими были, и мы хотим сохранить эти прекрасные рабочие отношения. Мы гордимся нашими отношениями с Российской Федерацией, гордимся отношениями, которые существуют на самом высоком уровне между президентом Путиным и президентом Аббасом, а также между Лавровым, мной и многими другими. Мы довольны уровнем отношений в рамках Объединенного экономического комитета и хотели бы сделать больше. То, что происходит на Украине, не помешает нам и в дальнейшем обращаться к России за поддержкой, модернизировать, расширять и углублять наши двусторонние отношения.Мы считаем Россию давним надежным другом. Россия продолжает поддерживать Палестину как политически, так и экономически, и мы всегда рассчитываем на поддержку России, не только в Совете Безопасности ООН, но и в целом на международной арене, потому что Россия всегда стоит на стороне правого дела палестинцев.Наши отношения не вызывают никаких сомнений в обратном. Мы гордимся ими, и это модель отношений, которая должна существовать между двумя дружественными странами.– Собираетесь ли вы с визитом в Россию в ближайшее время? Когда снова может состояться встреча главы Палестинской администрации и президента России?– Министр Сергей Лавров во время своего телефонного звонка пригласил меня в Москву, и я посмотрю, когда приехать с визитом. Мне всегда приятно встречаться с ним, обмениваться мнениями, обсуждать двусторонние отношения, а также региональные и международные отношения. Да, я обдумываю визит в Москву, возможно, это произойдет в ближайшие пару месяцев.Вы знаете, что палестинский президент заинтересован в том, чтобы каждый год, когда он встречается с президентом Путиным, эта встреча принесла важные результаты. Последняя встреча, как я уже говорил, была в Астане. Когда действительно придет время и оба лидера почувствуют необходимость провести встречу для обмена мнениями, думаю, они проявят готовность к этому.– Как вы расцениваете предложение министра национальной безопасности Израиля ввести комендантский час в палестинских районах, население которых может представлять опасность для соседних израильских поселений, и арестовывать палестинцев за ношение оружия?– Любые попытки ввести комендантский час в районах Восточного Иерусалима, о чем просит этот израильский министр, вызовут негативные последствия. Они должны быть очень осторожны и прислушиваться к людям из служб безопасности, которые хорошо осведомлены о ситуации в Восточном Иерусалиме, а также на остальной части Западного берега Иордана. Такие люди, как израильский министр Бен-Гвир, политически незрелы и некомпетентны в вопросах безопасности. Они думают, что это возможность для них проявиться, что очень глупо. Они не знают, что мы здесь, чтобы остаться. И если они убьют одного, взамен они обнаружат сотню готовых бороться. Они должны изменить свое мышление. Они должны понять, что палестинцы здесь, чтобы остаться, и что единственный способ урегулирования — это признать право палестинцев на стремление к независимости, к государственности. И лучший способ добиться этого — путем переговоров.Странно говорить об этом, но в настоящее время в Израиле мыслят наиболее логично люди, которые отвечают за безопасность. Надеюсь, у них будет возможность повлиять на многочисленных глупых политиков.– Как обстоит дело в отношении признания независимого Палестинского государства теми странами, которые еще этого не сделали?– Да, мы работаем со многими странами в этом направлении. В Западной Европе есть, наверное, семь или восемь стран-членов ЕС, с которыми мы работаем. Они проводят между собой встречи, чтобы решить, когда они признают Палестинское государство. Коллективно они согласились с фактом необходимости этого признания. Вопрос в том, когда это случится. Сейчас они обдумывают, когда настанет подходящий момент. Мы говорим им, что лучшее время для признания наступило при нынешнем израильском правительстве в ответ на политику Израиля в отношении палестинцев. Я надеюсь, что очень скоро мы сможем убедить их сделать этот шаг.Кроме того, через две недели я буду с визитом в одной африканской стране и ожидаю, что в конце моего визита они объявят о признании государства Палестина. Также прямо сейчас мы работаем с другой страной на американском континенте, где ведется работа по признанию государства Палестина. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и хотим, чтобы в 2023 году число признавших Палестину в качестве самостоятельного государства стран выросло с 146 до 155. Мы ожидаем, что в 2023 году еще девять стран признают государство Палестина.– Как сейчас складывается ситуация в межпалестинском диалоге? Когда палестинские движения ФАТХ и ХАМАС, наконец, смогут положить конец палестинскому расколу и объединиться?– Сейчас наступил очень важный момент, чтобы ФАТХ и ХАМАС сели вместе и взялись за руки для возможности общего противостояния преступлениям Израиля, совершаемым против палестинского народа. Единственный способ для нас объединить палестинцев — прямо сейчас. Это главный приоритет. Президент Махмуд Аббас и руководство администрации решили начать подготовку к встрече национального примирения, пригласив все палестинские фракции на такую встречу здесь, в Рамаллахе. Это произойдет в тот момент, когда закончится подготовка, думаю, в ближайшем будущем, потому что это срочное дело.Наша ответственность сейчас заключается в том, как защитить свой народ, сохранить свое присутствие и иметь возможность противостоять угрозам со стороны Израиля. И это может произойти, если мы объединимся. Я верю, что лидеры ХАМАС будут действовать и вести себя очень ответственно. Действительно настало время единения. И я верю, что они откликнутся на призыв к такой встрече, которая состоится очень скоро.Москва всегда демонстрирует желание принять межпалестинские переговоры, в настоящее время этим занимается Алжир. Раньше такие встречи проходили в Египте, Турции, Катаре. Для нас не так важно место проведения переговоров, как желание всех сторон продемонстрировать свою ответственность. Если мы сможем достичь единения в Каире, Москве или Алжире, то поедем в любое место, но мы предпочитаем воссоединиться на палестинских территориях.– Запад собирается поставлять новые виды вооружений на Украину, в то же время были обстрелы территории Ирана. Есть ли у вас страх разрастания геополитического противостояния, несмотря на то, что это происходит в других регионах мира?– Конечно. Я по-настоящему серьезно обеспокоен ростом напряженности. Я вижу, что возможность прямой конфронтации между Россией и НАТО близка.Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт с учетом того, как они себя ведут, предоставляя оружие. Сейчас они говорят о тяжелых танках, об истребителях F16 и так далее. Это действительно может вывести на другой уровень конфронтации, и я считаю, что зона противостояния в таком случае не будет ограничена Восточной Украиной, а может распространиться и на другие места. Это очень опасная политика и подход.Я читал много заявлений из Кремля с попытками предупредить весь мир и НАТО о таком развитии событий. Я надеюсь, что НАТО пересмотрит свою политику, есть члены НАТО, которые не хотят видеть участие организации в этом процессе, но тот факт, что НАТО предоставляет вооружения, значительно приближает эту организацию к участию в этом конфликте. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что тогда не знаю, что будет со всеми нами, с этой планетой, потому что последствия будут губительны для всех нас.

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https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823489992.html

https://ria.ru/20230104/safronkov-1842459599.html

https://ria.ru/20230104/raznoglasiya-1843028672.html

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интервью, интервью - авторы, израиль, махмуд аббас, энтони блинкен, хамас, палестина, рияд аль-малики