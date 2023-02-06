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Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией - РИА Новости, 06.02.2023
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Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией
Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией - РИА Новости, 06.02.2023
Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией
Конфликт на Украине не остановит Палестину от расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:11
2023-02-06T10:46
в мире
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рияд аль-малики
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не остановит Палестину от расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Аль-Малики сообщил, что Палестина всегда рассчитывает на поддержку со стороны России не только в Совете Безопасности ООН, но и на международной арене. "Мы гордимся этим отличным типом отношений, и это в действительности модель отношений, которая должна существовать между двумя дружественными странами", - подчеркнул глава МИД Палестины. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, палестина, рияд аль-малики, владимир путин, сергей лавров, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Палестина, Рияд аль-Малики, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, НАТО
07:11 06.02.2023 (обновлено: 10:46 06.02.2023)
 
Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией

Глава МИД аль-Малики: конфликт на Украине не мешает отношениям между Россией и Палестиной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не остановит Палестину от расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Наши отношения находятся на очень хорошем уровне. Они всегда были хорошими, и мы хотим поддерживать эти отличные рабочие отношения. Мы гордимся нашими отношениями с Российской Федерацией. <…> То, что происходит на Украине, не остановит нас от обращения за помощью к России и обновления, расширения и укрепления наших двусторонних отношений", - сказал палестинский министр.
Аль-Малики сообщил, что Палестина всегда рассчитывает на поддержку со стороны России не только в Совете Безопасности ООН, но и на международной арене.
"Мы гордимся этим отличным типом отношений, и это в действительности модель отношений, которая должна существовать между двумя дружественными странами", - подчеркнул глава МИД Палестины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 06:07
В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву
 
В миреРоссияУкраинаПалестинаРияд аль-МаликиВладимир ПутинСергей ЛавровООННАТО
 
 
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