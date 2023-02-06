https://ria.ru/20230206/palestina-1849926338.html

Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией

Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией - РИА Новости, 06.02.2023

Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией

Конфликт на Украине не остановит Палестину от расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:11

2023-02-06T07:11

2023-02-06T10:46

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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не остановит Палестину от расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Аль-Малики сообщил, что Палестина всегда рассчитывает на поддержку со стороны России не только в Совете Безопасности ООН, но и на международной арене. "Мы гордимся этим отличным типом отношений, и это в действительности модель отношений, которая должна существовать между двумя дружественными странами", - подчеркнул глава МИД Палестины. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>

https://ria.ru/20230206/palestina-1849923584.html

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в мире, россия, украина, палестина, рияд аль-малики, владимир путин, сергей лавров, оон, нато