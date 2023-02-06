07:11 06.02.2023 (обновлено: 10:46 06.02.2023)
Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией
Глава МИД аль-Малики: конфликт на Украине не мешает отношениям между Россией и Палестиной
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине не остановит Палестину от расширения сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Наши отношения находятся на очень хорошем уровне. Они всегда были хорошими, и мы хотим поддерживать эти отличные рабочие отношения. Мы гордимся нашими отношениями с Российской Федерацией. <…> То, что происходит на Украине, не остановит нас от обращения за помощью к России и обновления, расширения и укрепления наших двусторонних отношений", - сказал палестинский министр.
Аль-Малики сообщил, что Палестина всегда рассчитывает на поддержку со стороны России не только в Совете Безопасности ООН, но и на международной арене.
"Мы гордимся этим отличным типом отношений, и это в действительности модель отношений, которая должна существовать между двумя дружественными странами", - подчеркнул глава МИД Палестины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".