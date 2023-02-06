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В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения - РИА Новости, 06.02.2023
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В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения
В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения - РИА Новости, 06.02.2023
В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения
Часть исторического ограждения пропала с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:35
2023-02-06T17:35
происшествия
фонтанка (река)
санкт-петербург
мостотрест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Часть исторического ограждения пропала с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". Информация о том, что на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 отсутствует перильное ограждение, а между гранитными тумбами натянут провод, поступила в "Мостотрест" 4 февраля. Специалисты аварийно-дежурного управления выехали на место и установили временное ограждение. "Мониторинг ближайших камер видеонаблюдения показал, что 3 февраля около 06.00 на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 случилось ДТП, в результате которого автомобиль повредил перильное ограждение. Через несколько часов, около 09.00 утра к месту ДТП подъехал автомобиль марки "Газель" и манипулятор, которые эвакуировали поврежденный автомобиль, забрали перильное историческое ограждение от набережной и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. СПб ГБУ "Мостотрест" предлагает лицам, ответственным за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с любым должностным лицом учреждения и вернуть историческое перильное ограждение, которое является частью объекта культурного наследия "набережные и мосты реки Фонтанки".
https://ria.ru/20230131/khuligan-1848706228.html
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фонтанка (река)
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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, мостотрест
Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Мостотрест
17:35 06.02.2023
 
В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения

ГБУ Мостотрест: в Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения

© РИА Новости / Павел ВолковАничков мост через реку Фонтанку в Петербурге
Аничков мост через реку Фонтанку в Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Волков
Аничков мост через реку Фонтанку в Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Часть исторического ограждения пропала с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест".
Информация о том, что на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 отсутствует перильное ограждение, а между гранитными тумбами натянут провод, поступила в "Мостотрест" 4 февраля. Специалисты аварийно-дежурного управления выехали на место и установили временное ограждение.
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"Мониторинг ближайших камер видеонаблюдения показал, что 3 февраля около 06.00 на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 случилось ДТП, в результате которого автомобиль повредил перильное ограждение. Через несколько часов, около 09.00 утра к месту ДТП подъехал автомобиль марки "Газель" и манипулятор, которые эвакуировали поврежденный автомобиль, забрали перильное историческое ограждение от набережной и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
СПб ГБУ "Мостотрест" предлагает лицам, ответственным за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с любым должностным лицом учреждения и вернуть историческое перильное ограждение, которое является частью объекта культурного наследия "набережные и мосты реки Фонтанки".
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