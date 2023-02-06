https://ria.ru/20230206/ograzhdenie-1850106743.html

В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения

В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения - РИА Новости, 06.02.2023

В Петербурге с набережной Фонтанки пропала часть исторического ограждения

Часть исторического ограждения пропала с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:35

2023-02-06T17:35

2023-02-06T17:35

происшествия

фонтанка (река)

санкт-петербург

мостотрест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50039/22/500392249_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fb32dc348d29a61bf212c3a017ccf010.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Часть исторического ограждения пропала с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". Информация о том, что на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 отсутствует перильное ограждение, а между гранитными тумбами натянут провод, поступила в "Мостотрест" 4 февраля. Специалисты аварийно-дежурного управления выехали на место и установили временное ограждение. "Мониторинг ближайших камер видеонаблюдения показал, что 3 февраля около 06.00 на набережной реки Фонтанки напротив дома 12 случилось ДТП, в результате которого автомобиль повредил перильное ограждение. Через несколько часов, около 09.00 утра к месту ДТП подъехал автомобиль марки "Газель" и манипулятор, которые эвакуировали поврежденный автомобиль, забрали перильное историческое ограждение от набережной и увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. СПб ГБУ "Мостотрест" предлагает лицам, ответственным за ДТП и вывоз ограждения, самостоятельно связаться с любым должностным лицом учреждения и вернуть историческое перильное ограждение, которое является частью объекта культурного наследия "набережные и мосты реки Фонтанки".

https://ria.ru/20230131/khuligan-1848706228.html

https://ria.ru/20230130/kipyatok-1848337229.html

фонтанка (река)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, мостотрест