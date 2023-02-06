https://ria.ru/20230206/nezavisimost-1849944348.html
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2023
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году
Палестина ожидает, что еще девять стран признают ее независимость в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:36
2023-02-06T09:36
2023-02-06T10:47
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палестина
америка
западная европа
махмуд аббас
рияд аль-малики
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Палестина ожидает, что еще девять стран признают ее независимость в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.Палестинский лидер Махмуд Аббас ранее заявил, что признание Палестины является ключом к миру в регионе. На данный момент независимость Палестины признают 138 государств."Вопрос признания – продолжающееся дело. Мы относимся к нему очень серьезно и хотим, что в 2023 году число (признавших – ред.) стран, возможно, достигло 155. Мы ожидаем, что в 2023 году девять стран признают Палестину", - сказал аль-Малики.Палестинский министр сообщил, что через две недели посетит неназванную африканскую страну, которая, согласно его ожиданиям, объявит о признании Палестины в конце его визита."Сейчас мы также работаем с еще одной страной в Америке, где они также работают над признанием", - отметил аль-Малики.Глава МИД Палестины добавил, что также ведется работа по этому вопросу с 7-8 странами Западной Европы.Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>
https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849753068.html
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в мире, палестина, америка, западная европа, махмуд аббас, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Америка, Западная Европа, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики
09:36 06.02.2023 (обновлено: 10:47 06.02.2023)
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году
Глава МИД: Палестина ожидает признания ее независимости еще от девяти стран в 2023 году