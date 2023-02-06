Рейтинг@Mail.ru
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/nezavisimost-1849944348.html
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2023
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году
Палестина ожидает, что еще девять стран признают ее независимость в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:36
2023-02-06T10:47
в мире
палестина
америка
западная европа
махмуд аббас
рияд аль-малики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/80/1548388054_0:193:3134:1956_1920x0_80_0_0_d8ff50134bc658b59d77a3c781210a7e.jpg
РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Палестина ожидает, что еще девять стран признают ее независимость в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.Палестинский лидер Махмуд Аббас ранее заявил, что признание Палестины является ключом к миру в регионе. На данный момент независимость Палестины признают 138 государств."Вопрос признания – продолжающееся дело. Мы относимся к нему очень серьезно и хотим, что в 2023 году число (признавших – ред.) стран, возможно, достигло 155. Мы ожидаем, что в 2023 году девять стран признают Палестину", - сказал аль-Малики.Палестинский министр сообщил, что через две недели посетит неназванную африканскую страну, которая, согласно его ожиданиям, объявит о признании Палестины в конце его визита."Сейчас мы также работаем с еще одной страной в Америке, где они также работают над признанием", - отметил аль-Малики.Глава МИД Палестины добавил, что также ведется работа по этому вопросу с 7-8 странами Западной Европы.Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики &gt;&gt;
https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849753068.html
https://ria.ru/20230206/palestina-1849923584.html
палестина
америка
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/80/1548388054_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_310386ceb076355f3bf6e9d64e72e848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, америка, западная европа, махмуд аббас, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Америка, Западная Европа, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики
09:36 06.02.2023 (обновлено: 10:47 06.02.2023)
 
Палестина ожидает признания независимости от девяти стран в 2023 году

Глава МИД: Палестина ожидает признания ее независимости еще от девяти стран в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
Читать ria.ru в
РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Палестина ожидает, что еще девять стран признают ее независимость в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
Палестинский лидер Махмуд Аббас ранее заявил, что признание Палестины является ключом к миру в регионе. На данный момент независимость Палестины признают 138 государств.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 16:25
Палестинский правозащитник осудил санкции Канады против российских СМИ
"Вопрос признания – продолжающееся дело. Мы относимся к нему очень серьезно и хотим, что в 2023 году число (признавших – ред.) стран, возможно, достигло 155. Мы ожидаем, что в 2023 году девять стран признают Палестину", - сказал аль-Малики.
Палестинский министр сообщил, что через две недели посетит неназванную африканскую страну, которая, согласно его ожиданиям, объявит о признании Палестины в конце его визита.
"Сейчас мы также работаем с еще одной страной в Америке, где они также работают над признанием", - отметил аль-Малики.
Глава МИД Палестины добавил, что также ведется работа по этому вопросу с 7-8 странами Западной Европы.
Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 06:07
В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву
 
В миреПалестинаАмерикаЗападная ЕвропаМахмуд АббасРияд аль-Малики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала