https://ria.ru/20230206/mintsifry-1850046827.html

Минцифры вносит финальные правки в закон о штрафах за утечки данных

Минцифры вносит финальные правки в закон о штрафах за утечки данных - РИА Новости, 06.02.2023

Минцифры вносит финальные правки в закон о штрафах за утечки данных

Разработка законопроекта об оборотных штрафах для компаний, допустивших утечки персональных данных, находится на стадии финальных правок, самая главная задача - РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:59

2023-02-06T14:59

2023-02-06T14:59

экономика

россия

максут шадаев

госдума рф

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Разработка законопроекта об оборотных штрафах для компаний, допустивших утечки персональных данных, находится на стадии финальных правок, самая главная задача - прописать механизм администрирования компенсации пострадавшим от утечки, заявил журналистам в кулуарах Госдумы глава министерства Максут Шадаев. "У нас финальные уже правки… со всеми, с депутатами, с айтишниками… Самая главная сложность - это прописать механизм администрирования возврата пострадавшим", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится разработка законопроекта об оборотных странах за утечку персональных данных. В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщалось на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. Тогда в Минцифры отметили, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения. В декабре прошлого года ведомство предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. В конце ноября Шадаев заявлял, что Минцифры предлагает ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы компенсация минимум двум третям пострадавших граждан.

https://ria.ru/20230203/pasport-1849434426.html

https://ria.ru/20230203/prodazha-1849443462.html

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экономика, россия, максут шадаев, госдума рф, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)