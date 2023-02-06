https://ria.ru/20230206/mchs-1850144453.html

Российские спасатели вылетели в Турцию

Российские спасатели вылетели в Турцию - РИА Новости, 06.02.2023

Российские спасатели вылетели в Турцию

Первый самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:57

2023-02-06T20:57

2023-02-06T20:57

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

александр чуприян

александр куренков (мчс)

центроспас

ил-76

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, передает корреспондент РИА Новости.Первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148 с руководством ведомства. На его борту - замглавы МЧС Александр Чуприян.Еще два самолета последуют за ним. Кроме того, один Ил-76 должен отправиться в Сирию.Ранее в пресс-службе министерства сообщили РИА Новости, что два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения,По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

россия

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турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сильное землетрясение в турции и сирии, александр чуприян, александр куренков (мчс), центроспас, ил-76, ан-148