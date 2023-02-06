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Российские спасатели вылетели в Турцию - РИА Новости, 06.02.2023
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Российские спасатели вылетели в Турцию
Российские спасатели вылетели в Турцию - РИА Новости, 06.02.2023
Российские спасатели вылетели в Турцию
Первый самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:57
2023-02-06T20:57
турция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
сильное землетрясение в турции и сирии
александр чуприян
александр куренков (мчс)
центроспас
ил-76
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, передает корреспондент РИА Новости.Первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148 с руководством ведомства. На его борту - замглавы МЧС Александр Чуприян.Еще два самолета последуют за ним. Кроме того, один Ил-76 должен отправиться в Сирию.Ранее в пресс-службе министерства сообщили РИА Новости, что два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения,По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
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турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сильное землетрясение в турции и сирии, александр чуприян, александр куренков (мчс), центроспас, ил-76, ан-148
Турция, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Александр Чуприян, Александр Куренков (МЧС), Центроспас, Ил-76, Ан-148
20:57 06.02.2023
 
Российские спасатели вылетели в Турцию

Первый самолет МЧС с российскими спасателями вылетел в Турцию

© AP Photo / Depo PhotosПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Depo Photos
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, передает корреспондент РИА Новости.
Первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148 с руководством ведомства. На его борту - замглавы МЧС Александр Чуприян.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
Еще два самолета последуют за ним. Кроме того, один Ил-76 должен отправиться в Сирию.
Ранее в пресс-службе министерства сообщили РИА Новости, что два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения,
По поручению главы МЧС Александра Куренкова в готовность были приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
 
ТурцияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСильное землетрясение в Турции и СирииАлександр ЧуприянАлександр Куренков (МЧС)ЦентроспасИл-76Ан-148
 
 
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