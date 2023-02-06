https://ria.ru/20230206/limity-1849973851.html

В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию

В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию - РИА Новости, 06.02.2023

В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию

Компания "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области, экстренные отключения света... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:26

2023-02-06T11:26

2023-02-06T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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жкх

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денис шмыгаль

укрэнерго

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области, экстренные отключения света сохранятся только в Одесском регионе, сообщили в энергохолдинге. "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на 6 февраля: лимит для Киева - 1152 МВт, на Киевскую область выделено 833 МВт, лимит для Днепропетровской области - 1422 МВт", - говорится в сообщении энергохолдинга в Telegram-канале. Как отмечают в "Укрэнерго", новые лимиты позволят на протяжении дня сохранить в большинстве регионов графики стабилизационных отключений. Графики будут щадящими, то есть "по возможности не будет отключений в период возможного отсутствия тока". В компании уточнили, что в понедельник, 6 февраля, экстренные отключения электроэнергии сохранятся только в Одесской области, там без снабжения остаются 290 тысяч потребителей. В компании отметили, что ночью украинцы смогут без ограничений пользоваться электроэнергией. В субботу, 4 февраля, в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района оставалась без света. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы.

https://ria.ru/20230205/provokatsiya-1849876999.html

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

киев

днепропетровская область

одесса

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