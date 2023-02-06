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В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию - РИА Новости, 06.02.2023
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В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию
В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию - РИА Новости, 06.02.2023
В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию
Компания "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области, экстренные отключения света... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:26
2023-02-06T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровская область
жкх
одесса
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области, экстренные отключения света сохранятся только в Одесском регионе, сообщили в энергохолдинге. "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на 6 февраля: лимит для Киева - 1152 МВт, на Киевскую область выделено 833 МВт, лимит для Днепропетровской области - 1422 МВт", - говорится в сообщении энергохолдинга в Telegram-канале. Как отмечают в "Укрэнерго", новые лимиты позволят на протяжении дня сохранить в большинстве регионов графики стабилизационных отключений. Графики будут щадящими, то есть "по возможности не будет отключений в период возможного отсутствия тока". В компании уточнили, что в понедельник, 6 февраля, экстренные отключения электроэнергии сохранятся только в Одесской области, там без снабжения остаются 290 тысяч потребителей. В компании отметили, что ночью украинцы смогут без ограничений пользоваться электроэнергией. В субботу, 4 февраля, в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района оставалась без света. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы.
https://ria.ru/20230205/provokatsiya-1849876999.html
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в мире, киев, днепропетровская область, жкх, одесса, денис шмыгаль, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, ЖКХ, Одесса, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
11:26 06.02.2023
 
В трех регионах Украины ввели новые лимиты на электроэнергию

ДТЭК: в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели новые лимиты на электроэнергию

© AP Photo / Daniel ColeКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области, экстренные отключения света сохранятся только в Одесском регионе, сообщили в энергохолдинге.
"Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на 6 февраля: лимит для Киева - 1152 МВт, на Киевскую область выделено 833 МВт, лимит для Днепропетровской области - 1422 МВт", - говорится в сообщении энергохолдинга в Telegram-канале.
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Как отмечают в "Укрэнерго", новые лимиты позволят на протяжении дня сохранить в большинстве регионов графики стабилизационных отключений. Графики будут щадящими, то есть "по возможности не будет отключений в период возможного отсутствия тока". В компании уточнили, что в понедельник, 6 февраля, экстренные отключения электроэнергии сохранятся только в Одесской области, там без снабжения остаются 290 тысяч потребителей. В компании отметили, что ночью украинцы смогут без ограничений пользоваться электроэнергией.
В субботу, 4 февраля, в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района оставалась без света. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы.
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