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Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/leopard2-1850016872.html
Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу
Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу - РИА Новости, 06.02.2023
Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу
Первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу, в скором времени начнется подготовка украинских войск его эксплуатации, сообщила министр... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:30
2023-02-06T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
сергей лавров
анита ананд
нато
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу, в скором времени начнется подготовка украинских войск его эксплуатации, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. Ранее Ананд заявляла, что в общей сложности правительство Канады намерено передать Украине четыре находящихся на балансе минобороны танка такого типа. "Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, уже прибыл в Польшу. В скором времени мы совместно с нашими союзниками будем готовить вооруженные силы Украины использованию этой техники", - говорится в сообщении министра в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, анита ананд, нато, twitter, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, Анита Ананд, НАТО, Twitter, Дмитрий Песков
13:30 06.02.2023 (обновлено: 13:53 06.02.2023)
 
Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу

Глава Минобороны Ананд: первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу

© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсетиКанадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
© Фото опубликовано на странице министра обороны Канады Аниты Ананд в соцсети
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу, в скором времени начнется подготовка украинских войск его эксплуатации, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
Ранее Ананд заявляла, что в общей сложности правительство Канады намерено передать Украине четыре находящихся на балансе минобороны танка такого типа.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, уже прибыл в Польшу. В скором времени мы совместно с нашими союзниками будем готовить вооруженные силы Украины использованию этой техники", - говорится в сообщении министра в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровАнита АнандНАТОTwitterДмитрий Песков
 
 
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