https://ria.ru/20230206/leopard2-1850016872.html

Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу

Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу - РИА Новости, 06.02.2023

Первый канадский танк Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу

Первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу, в скором времени начнется подготовка украинских войск его эксплуатации, сообщила министр... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:30

2023-02-06T13:30

2023-02-06T13:53

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, прибыл в Польшу, в скором времени начнется подготовка украинских войск его эксплуатации, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. Ранее Ананд заявляла, что в общей сложности правительство Канады намерено передать Украине четыре находящихся на балансе минобороны танка такого типа. "Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, уже прибыл в Польшу. В скором времени мы совместно с нашими союзниками будем готовить вооруженные силы Украины использованию этой техники", - говорится в сообщении министра в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, анита ананд, нато, twitter, дмитрий песков