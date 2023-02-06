https://ria.ru/20230206/lekarstvo-1849220772.html

"Система дала сбой". Кто останется без жизненно важного лекарства

"Система дала сбой". Кто останется без жизненно важного лекарства - РИА Новости, 06.02.2023

"Система дала сбой". Кто останется без жизненно важного лекарства

Люди с рассеянным склерозом могут лишиться сипонимода, без которого им нельзя. Препарат обещали закупать на федеральные средства, но в итоге все переложили на... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:00

2023-02-06T08:00

2023-02-06T09:07

общество

санкт-петербург

россия

самара

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007161_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_63a78d7ec73cbaeef6df22bd218df8b2.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Люди с рассеянным склерозом могут лишиться сипонимода, без которого им нельзя. Препарат обещали закупать на федеральные средства, но в итоге все переложили на регионы. Там с этим не справляются. Аналоги же дороже и не всегда эффективны. РИА Новости разбиралось в ситуации.Эффективное средствоУ 35-летней Анны из Санкт-Петербурга вторично-прогрессирующая форма рассеянного склероза без обострений. При такой болезни человек буквально угасает. "Например, раньше силы в руках были. Прошел год — и теперь сложно открутить крышку бутылки. Состояние ухудшается постепенно, незаметно, — рассказывает она. — С ногами проблемы давно, хожу с тростью".Аутоиммунное заболевание поражает в основном молодых. У половины прогрессирует до второй стадии. Так было и у Анны. Диагноз поставили в 2011-м. Десять лет спустя возникли осложнения.Назначили интерферон бета-1a — наиболее подходящее лекарство из имеющихся. Не помогает. Лечащий врач указал на новый швейцарский препарат — сипонимод (международное непатентованное название — "Кайендра")."Мне объяснили: для таких, как я, это последний шанс. Поэтому надеюсь, что нас обеспечат", — говорит Анна.Лекарство еще в 2021-м включили в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Назначают по решению врачебной комиссии. Покупают за счет регионального бюджета. Можно приобрести и самостоятельно, но это очень дорого: курс на год обойдется в 800 тысяч рублей минимум.В Санкт-Петербурге в 2022-м препарат получили все, кому положено, — около 30 человек. В этом году его прописали 132 больным — лекарство оказалось эффективным."Списки заявляли с учетом федеральной поддержки. Соответственно, осенью это не заложили бюджет", — поясняет президент организации помощи больным рассеянным склерозом "Опора-М" Марина Валюх."Это чревато последствиями"В регионах пациентам достается еще меньше. В Самаре сипонимодом обеспечили только двоих."Врач пока назначает аналоги, но от них только хуже. Болезнь выявили в 23 года, уже 17 лет борюсь с ней — ходить все труднее. Держусь благодаря спорту", — рассказывает местный житель Андрей.Он, как и многие, надеялся на новое лекарство. В конце года Минздрав рекомендовал включить препарат в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Тогда это оплачивал бы федеральный бюджет.К весне лекарство получили бы около двух тысяч человек. Однако в утвержденном правительством списке на 2023-й сипонимода не оказалось."В прошлом году им обеспечили всего 350 человек из нескольких десятков регионов. Теперь заявок больше — и далеко не все субъекты заложили в бюджет эти траты, — говорит президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) Ян Власов. — Никто не ожидал такого, ведь все было в списках ВЗН".В Самарской области врачи, понадеявшись на федеральную поддержку, назначили лекарство 60 пациентам. Регион столько не потянет."Мы обратились в Минздрав с просьбой дать хотя бы половину — для тех, кому не годятся аналоги, — объясняет руководитель Самарского областного лечебно-консультативного центра для больных РС Алексей Нилов. — Сипонимод безальтернативен для пациентов со вторичным типом без обострений. А если с обострениями, то могут подойти другие препараты из ВЗН".На запрос РИА Новости в Минздраве ответили, что у врачей при назначении терапии "достаточный выбор": интерферон бета-1a, интерферон бета-1b, окрелизумаб и митоксантрон."Ждем ответ"Сложившаяся ситуация обнажила давнюю проблему: регионы неравномерно закупают лекарства для льготников, отмечает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович."Нужно наладить систему учета, — считает она. — Также заранее закладывать в финансирование страховой резерв на случай появления неучтенного пациента".Как правило, бюджет верстается из опыта прошлых лет, а не на основе реального количества нуждающихся. Это одна из причин, по которой регионы не могут обеспечить всех.В ОООИБРС намерены добиваться федеральной поддержки. Уже обратились в Минздрав, правительство, администрацию президента.Сипонимод, к слову, дешевле аналогов из списка ВЗН. Ян Власов надеется, что проблему не спустят на тормозах. Иначе пациентам придется менять схемы лечения, а это чревато тяжелыми последствиями для здоровья.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

https://ria.ru/20220606/skleroz-1793513296.html

санкт-петербург

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, самара, высшая школа экономики (вшэ)