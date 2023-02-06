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Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине
Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине
В настоящее время на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США, из 300 американских биолабораторий 50 располагается вдоль границы РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:08
2023-02-06T12:44
в мире
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константин косачев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В настоящее время на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США, из 300 американских биолабораторий 50 располагается вдоль границы РФ, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев. "Сейчас на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США. Хотя понятно, что они прекращают деятельность в тех населенных пунктах, которые переходят под контроль РФ", - сказал политик журналистам. Он подчеркнул, что в общей сложности из 300 американских биолабораторий, которые находятся за пределами США, львиная доля – не менее 50 – располагаются вдоль границы России.Сенатор также отметил, что агентство по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) является главным заказчиком по созданию главных, очень существенных угроз для России. Комментируя доклад агентства, Косачев подчеркнул, что это ключевой документ, который раскрывает характер американской деятельности по реализации биоисследований и который носит характер доказательной базы."Статус этого документа определен как акт стратегического планирования. Это совершенно четко подтверждает соответствующий умысел американских властей в организации той деятельности, которой занимается DTRA. Речь, как следует из содержания доклада, идет о реализации биологических программ, имеющих двойное назначение", - уточнил он.По его словам, хотя в документе говорится о том, что основной смысл - в мирных научных исследованиях, там "четко фиксируется, что второй целью является боевая поддержка контингента США и НАТО в местах их потенциальной дислокации, а это уже можно читать как создание плацдарма для наступления, это карта военных действий".Законодатель также подчеркнул, что в результате почти годовой работы комиссии становится понятна вся вертикаль принятия соответствующих решений по биоисследованиям, где "заказчик – военное ведомство США".Косачев сообщил, что "появляется конкретный перечень учреждений Украины, которые занимались откровенным пособничеством американцам в реализации соответствующих программ". Появляется перечень сотрудников, которые были задействованы в реализации программ США на Украине и, кроме того, из этого доклада "прослеживаются американские модели по реагированию на вспышки нетипичных для Украины заболеваний", заключил он.
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в мире, украина, сша, россия, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
12:08 06.02.2023 (обновлено: 12:44 06.02.2023)
 
Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине

Косачев: на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В настоящее время на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США, из 300 американских биолабораторий 50 располагается вдоль границы РФ, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
"Сейчас на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США. Хотя понятно, что они прекращают деятельность в тех населенных пунктах, которые переходят под контроль РФ", - сказал политик журналистам.
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Он подчеркнул, что в общей сложности из 300 американских биолабораторий, которые находятся за пределами США, львиная доля – не менее 50 – располагаются вдоль границы России.
Сенатор также отметил, что агентство по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) является главным заказчиком по созданию главных, очень существенных угроз для России. Комментируя доклад агентства, Косачев подчеркнул, что это ключевой документ, который раскрывает характер американской деятельности по реализации биоисследований и который носит характер доказательной базы.
"Статус этого документа определен как акт стратегического планирования. Это совершенно четко подтверждает соответствующий умысел американских властей в организации той деятельности, которой занимается DTRA. Речь, как следует из содержания доклада, идет о реализации биологических программ, имеющих двойное назначение", - уточнил он.
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По его словам, хотя в документе говорится о том, что основной смысл - в мирных научных исследованиях, там "четко фиксируется, что второй целью является боевая поддержка контингента США и НАТО в местах их потенциальной дислокации, а это уже можно читать как создание плацдарма для наступления, это карта военных действий".
Законодатель также подчеркнул, что в результате почти годовой работы комиссии становится понятна вся вертикаль принятия соответствующих решений по биоисследованиям, где "заказчик – военное ведомство США".
Косачев сообщил, что "появляется конкретный перечень учреждений Украины, которые занимались откровенным пособничеством американцам в реализации соответствующих программ". Появляется перечень сотрудников, которые были задействованы в реализации программ США на Украине и, кроме того, из этого доклада "прослеживаются американские модели по реагированию на вспышки нетипичных для Украины заболеваний", заключил он.
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В миреУкраинаСШАРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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