Киркоров показал закулисье "Грэмми"
Киркоров показал закулисье 65-ой церемонии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров посетил 65-ую церемонию награждения "Грэмми". Она состоялась пятого февраля в Лос-Анджелесе. Певец поделился кадрами с мероприятия.
Музыканту удалось запечатлеть Мадонну и Дженнифер Лопес с супругом Бэном Аффлеком за кулисами.
© Филипп КиркоровФилипп Киркоров посетил церемонию "Грэмми"
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Филипп Киркоров посетил церемонию "Грэмми"
© Филипп Киркоров
Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
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Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
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Филипп Киркоров посетил церемонию "Грэмми"
© Филипп Киркоров
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Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
"Визит в The Colosseum at Caesars Palace. Невероятной красоты шоу!" – поделился впечатлениями Киркоров в своей соцсети.
Подписчики неоднозначно отреагировали на посты артиста. Одни осудили визит исполнителя в США.
"Патриоты покоряют Америку", "Достал уже Америку рекламировать!", "Почему "истинные патриоты" посещают Америку?" – возмутились комментаторы.
Другие поддержали певца.
"Спасибо вам за кадры с легендарного мероприятия!", "Хорошего отдыха!", "Отличного вам продолжения вечера!" – отреагировали поклонники Киркорова.
Ранее Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми". Она завоевала три статуэтки на 65-ой церемонии награждения и, таким образом, получила 33 награды за все годы творчества.
5 февраля, 08:57ШоубизВ Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"