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Киркоров показал закулисье "Грэмми" - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/kirkorov-1849992608.html
Киркоров показал закулисье "Грэмми"
Киркоров показал закулисье "Грэмми" - РИА Новости, 06.02.2023
Киркоров показал закулисье "Грэмми"
Филипп Киркоров посетил 65-ую церемонию награждения "Грэмми". Она состоялась пятого февраля в Лос-Анджелесе. Певец поделился кадрами с мероприятия. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:56
2023-02-06T12:56
шоубиз
филипп киркоров
лос-анджелес
грэмми
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров посетил 65-ую церемонию награждения "Грэмми". Она состоялась пятого февраля в Лос-Анджелесе. Певец поделился кадрами с мероприятия. Музыканту удалось запечатлеть Мадонну и Дженнифер Лопес с супругом Бэном Аффлеком за кулисами.Подписчики неоднозначно отреагировали на посты артиста. Одни осудили визит исполнителя в США. Другие поддержали певца. Ранее Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми". Она завоевала три статуэтки на 65-ой церемонии награждения и, таким образом, получила 33 награды за все годы творчества.
https://ria.ru/20230205/gremmi-1849817383.html
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филипп киркоров, лос-анджелес, грэмми
Шоубиз, Филипп Киркоров, Лос-Анджелес, Грэмми
12:56 06.02.2023
 
Киркоров показал закулисье "Грэмми"

Киркоров показал закулисье 65-ой церемонии "Грэмми" в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров посетил 65-ую церемонию награждения "Грэмми". Она состоялась пятого февраля в Лос-Анджелесе. Певец поделился кадрами с мероприятия.
Музыканту удалось запечатлеть Мадонну и Дженнифер Лопес с супругом Бэном Аффлеком за кулисами.
© Филипп КиркоровФилипп Киркоров посетил церемонию "Грэмми"
Филипп Киркоров посетил церемонию Грэмми
1 из 2
Филипп Киркоров посетил церемонию "Грэмми"
© Филипп Киркоров
Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
2 из 2
Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
1 из 2
Филипп Киркоров посетил церемонию "Грэмми"
© Филипп Киркоров
2 из 2
Мадонна на церемонии Грэмми. Кадр из видео Филиппа Киркорова
"Визит в The Colosseum at Caesars Palace. Невероятной красоты шоу!" – поделился впечатлениями Киркоров в своей соцсети.
Подписчики неоднозначно отреагировали на посты артиста. Одни осудили визит исполнителя в США.
"Патриоты покоряют Америку", "Достал уже Америку рекламировать!", "Почему "истинные патриоты" посещают Америку?" – возмутились комментаторы.
Другие поддержали певца.
"Спасибо вам за кадры с легендарного мероприятия!", "Хорошего отдыха!", "Отличного вам продолжения вечера!" – отреагировали поклонники Киркорова.
Ранее Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми". Она завоевала три статуэтки на 65-ой церемонии награждения и, таким образом, получила 33 награды за все годы творчества.
Статуэтки Грэмми - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:57Шоубиз
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"
 
ШоубизФилипп КиркоровЛос-АнджелесГрэмми
 
 
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