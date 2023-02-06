https://ria.ru/20230206/kirkorov-1849992608.html

Киркоров показал закулисье "Грэмми"

Киркоров показал закулисье "Грэмми" - РИА Новости, 06.02.2023

Киркоров показал закулисье "Грэмми"

Филипп Киркоров посетил 65-ую церемонию награждения "Грэмми". Она состоялась пятого февраля в Лос-Анджелесе. Певец поделился кадрами с мероприятия. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:56

2023-02-06T12:56

2023-02-06T12:56

шоубиз

филипп киркоров

лос-анджелес

грэмми

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров посетил 65-ую церемонию награждения "Грэмми". Она состоялась пятого февраля в Лос-Анджелесе. Певец поделился кадрами с мероприятия. Музыканту удалось запечатлеть Мадонну и Дженнифер Лопес с супругом Бэном Аффлеком за кулисами.Подписчики неоднозначно отреагировали на посты артиста. Одни осудили визит исполнителя в США. Другие поддержали певца. Ранее Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми". Она завоевала три статуэтки на 65-ой церемонии награждения и, таким образом, получила 33 награды за все годы творчества.

https://ria.ru/20230205/gremmi-1849817383.html

лос-анджелес

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, лос-анджелес, грэмми