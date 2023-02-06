Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми"
Бейонсе получила три статуэтки "Грэмми" и побила рекорд по количеству наград
© AP Photo / Chris PizzelloБейонсе на 63-й ежегодной премии "Грэмми"
© AP Photo / Chris Pizzello
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми." На 65-ой церемонии награждения пятого февраля она завоевала три статуэтки. Таким образом, она получила 33 награды за музыкальную карьеру.
"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом Renaissance, Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", – сообщили организаторы на сайте премии.
Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти.
Ранее исполнительница выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Он стал первым актом трехчастного проекта.
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