https://ria.ru/20230206/beyonse-1849965497.html

Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми" - РИА Новости, 06.02.2023

Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми"

Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми." На 65-ой церемонии награждения пятого февраля она завоевала три статуэтки. Таким образом, она получила... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:16

2023-02-06T11:16

2023-02-06T11:16

шоубиз

бейонсе ноулз

грэмми

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми." На 65-ой церемонии награждения пятого февраля она завоевала три статуэтки. Таким образом, она получила 33 награды за музыкальную карьеру. Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти. Ранее исполнительница выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Он стал первым актом трехчастного проекта.

https://ria.ru/20230205/gremmi-1849817383.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бейонсе ноулз, грэмми