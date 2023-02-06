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Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми" - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/beyonse-1849965497.html
Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми"
Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми" - РИА Новости, 06.02.2023
Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми"
Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми." На 65-ой церемонии награждения пятого февраля она завоевала три статуэтки. Таким образом, она получила... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:16
2023-02-06T11:16
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми." На 65-ой церемонии награждения пятого февраля она завоевала три статуэтки. Таким образом, она получила 33 награды за музыкальную карьеру. Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&amp;B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти. Ранее исполнительница выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Он стал первым актом трехчастного проекта.
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бейонсе ноулз, грэмми
Шоубиз, Бейонсе Ноулз, Грэмми
11:16 06.02.2023
 
Бейонсе установила рекорд по количеству "Грэмми"

Бейонсе получила три статуэтки "Грэмми" и побила рекорд по количеству наград

© AP Photo / Chris PizzelloБейонсе на 63-й ежегодной премии "Грэмми"
Бейонсе на 63-й ежегодной премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми." На 65-ой церемонии награждения пятого февраля она завоевала три статуэтки. Таким образом, она получила 33 награды за музыкальную карьеру.

"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом Renaissance, Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", – сообщили организаторы на сайте премии.

Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти.
Ранее исполнительница выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Он стал первым актом трехчастного проекта.
Статуэтки Грэмми - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:57Шоубиз
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"
 
ШоубизБейонсе НоулзГрэмми
 
 
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