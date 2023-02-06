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В Киеве ввели аварийные отключения света
В Киеве ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 06.02.2023
В Киеве ввели аварийные отключения света
В Киеве в понедельник ввели аварийные отключения света из-за дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Киевской городской военной администрации. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:22
2023-02-06T14:22
2023-02-06T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
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днепропетровская область
укрэнерго
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Киеве в понедельник ввели аварийные отключения света из-за дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Киевской городской военной администрации. "В Киеве сохраняется дефицит мощностей из-за похолодания и начала рабочей недели, после выходных работу возобновили многочисленные предприятия. Также в Киеве и Киевской области есть сетевые ограничения, поэтому в столице используются аварийные отключения", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что графики на данный момент не действуют. На всех поврежденных энергообъектах в усиленном режиме ведутся ремонтные работы, уточнили в администрации. Ранее НЭК "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области. По информации компании, новые лимиты позволят на протяжении дня сохранить в большинстве регионов графики стабилизационных отключений, экстренные отключения света сохранятся только в Одесском регионе.
https://ria.ru/20230206/uklonisty-1850022269.html
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В Киеве ввели аварийные отключения света
В Киеве ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме