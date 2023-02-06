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В Киеве ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/kiev-1850036273.html
В Киеве ввели аварийные отключения света
В Киеве ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 06.02.2023
В Киеве ввели аварийные отключения света
В Киеве в понедельник ввели аварийные отключения света из-за дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Киевской городской военной администрации. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:22
2023-02-06T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
киев
киевская область
днепропетровская область
укрэнерго
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Киеве в понедельник ввели аварийные отключения света из-за дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Киевской городской военной администрации. "В Киеве сохраняется дефицит мощностей из-за похолодания и начала рабочей недели, после выходных работу возобновили многочисленные предприятия. Также в Киеве и Киевской области есть сетевые ограничения, поэтому в столице используются аварийные отключения", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что графики на данный момент не действуют. На всех поврежденных энергообъектах в усиленном режиме ведутся ремонтные работы, уточнили в администрации. Ранее НЭК "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области. По информации компании, новые лимиты позволят на протяжении дня сохранить в большинстве регионов графики стабилизационных отключений, экстренные отключения света сохранятся только в Одесском регионе.
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киев
киевская область
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в мире, жкх, киев, киевская область, днепропетровская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Киевская область, Днепропетровская область, Укрэнерго
14:22 06.02.2023
 
В Киеве ввели аварийные отключения света

В Киеве ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Киеве в понедельник ввели аварийные отключения света из-за дефицита в украинской энергосистеме, сообщили в Киевской городской военной администрации.
"В Киеве сохраняется дефицит мощностей из-за похолодания и начала рабочей недели, после выходных работу возобновили многочисленные предприятия. Также в Киеве и Киевской области есть сетевые ограничения, поэтому в столице используются аварийные отключения", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Отмечается, что графики на данный момент не действуют. На всех поврежденных энергообъектах в усиленном режиме ведутся ремонтные работы, уточнили в администрации.
Ранее НЭК "Укрэнерго" предоставила на понедельник новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской области. По информации компании, новые лимиты позволят на протяжении дня сохранить в большинстве регионов графики стабилизационных отключений, экстренные отключения света сохранятся только в Одесском регионе.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКиевКиевская областьДнепропетровская областьУкрэнерго
 
 
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