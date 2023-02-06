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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 06.02.2023
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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 06.02.2023
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана, в некоторых населенных пунктах ощущались подземные толчки силой 2-3 балла, сообщила... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:12
2023-02-06T17:22
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана, в некоторых населенных пунктах ощущались подземные толчки силой 2-3 балла, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 19.02 часов (16.02 мск)."Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 километров", - говорится в сообщении.Подземные толчки ощущались в городе Тараз силой 2 балла, в Шымкенте - силой 2-3 балла, в поселке Темирлан - силой 3 балла по шкале МSК-64.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850101266.html
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в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:12 06.02.2023 (обновлено: 17:22 06.02.2023)
 
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в медиабанкКазахстан
Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана, в некоторых населенных пунктах ощущались подземные толчки силой 2-3 балла, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 19.02 часов (16.02 мск).
"Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 километров", - говорится в сообщении.
Подземные толчки ощущались в городе Тараз силой 2 балла, в Шымкенте - силой 2-3 балла, в поселке Темирлан - силой 3 балла по шкале МSК-64.
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